Branimir Pofuk

Nisam nimalo oduševljen, štoviše, hvata me zebnja kad Andrej Plenković hvali knjigu 'Prorokova pjesma'

18.11.2025. u 14:57

Roman irskog pisca Paula Lyncha strašna je slika naše nedavne prošlosti i sasvim moguće i vrlo bliske budućnosti

Andrej Plenković je nesumnjivo vješt političar kada je u pitanju umijeće ostajanja na vlasti. Pa i po cijenu unošenja nemira u društvo, koketiranja s najblaže rečeno lošim tendencijama, povlađivanja krajnjoj desnici, ohrabrivanja, poticanja, a potom zauzdavanja kojekakvih zlih duhova koji kod nas nikada nisu bili ni pospremljeni u dobro začepljene boce, a kamoli pokopani. Zato nisam siguran što bih mislio kada Andrej Plenković prigodom otvaranja Interlibera preporuči "Prorokovu pjesmu", Bookerom nagrađeni roman irskog pisca Paula Lyncha, koji je u Hrvatskoj ove godine objavila Naklada Ljevak u prijevodu Deana Trdaka.

Ključne riječi
Paul Lynch Interliber Andrej Plenković

