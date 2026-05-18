Proždiranje vlastite budućnosti: kako je turistička monokultura zarobila Hrvatsku

Nervoza u Vladi zbog sporijeg bookinga u srcu sezone, što se očituje apelima za snižavanje cijena, nije tek prolazna politička groznica, već zakasnjelo otrežnjenje države suočene s posljedicama vlastite ekonomske kratkovidnosti. Dok Španjolska i Portugal bilježe snažan rast rezervacija, Hrvatska se budi iz iluzije da sunce i more opravdavaju svaku cijenu. Potrošački val putovanja iz osvete ("revenge travel") bespovratno je završen. Nastupila je faza stabilizacije tržišta i povratka racionalnosti, a u tim novim, nemilosrdnim okolnostima, domaći turistički model pati od teških strukturnih poremećaja. Gost više nije onaj isti otprije nekoliko godina; on je informiran, digitalno povezan, inflacijski oprezan i osjetljiv na omjer cijene i kvalitete. Kada prosječna usluga dobije luksuznu cijenu, a online recenzije trenutačno kazne pohlepu, loš se glas širi brže od kampanja.
Životni prostor lokalnog stanovništva degradiran je pod pritiskom divlje apartmanizacije, dramatičnog rasta cijena nekretnina i komunalnog preopterećenja koje generira samo 60 dana pune ljetne sezone.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Potresno svjedočanstvo studentice u 'Nedjeljom u 2': 'Ne bih osjećala ništa, potpuna umrtvljenost'
Oglasila se Doris Pinčić nakon raspodjele bodova hrvatskog žirija na Euroviziji: 'Ne krivite glasnogovornika'
Naša pjevačica razvela se od supruga kojeg poznaje od 14. godine: 'Bolje dobar razvod nego loš brak'
Nakon brojnih napada i zgražanja javnosti, javila se predsjednica srpskog žirija: 'Ne bavimo se jeftinom politikom'
Želite prijaviti greške?
U Hrvatskoj 20.000 migranata u nezakonitom boravku: Evo koja je skupina najbrojnija
Jedna od najljepših Hrvatica o mračnoj strani lente: 'Bilo je situacija koje mi nisu bile ugodne'
SDP i Možemo najavili veliku kampanju protiv inflacije, ali i – potpisivanje koalicije
Još iz kategorije
Xijeva poruka Trumpu: Želite pomoć oko Irana? Onda prestanite podržavati Tajvan
Kina ne želi američku vojnu eskalaciju protiv Irana. Svaki novi rat u Perzijskom zaljevu mogao bi izazvati eksploziju cijena nafte i ozbiljno ugroziti kinesku ekonomiju
Jad licemjerja nikada nije bio prepreka ljudima bez obraza da i sebe počnu uvjeravati kako su stalno bili principijelni. Boban im je sve odšutio
Dinamu dvostruka kruna. A što sad!
Može li Glavina poremetiti raspodjelu moći u sportu
Resorni ministar Tonči Glavina najavljuje tri nova akta koja su se mijenjala i prije nekoliko godina, ali bez ikakvog uspjeha
Konfucije i Rambo u Pekingu: Xi govori o prijateljstvu i harmoniji, a Trump o sili, ali obojica igraju istu igru moći i dominacije
U svom kapitalnom djelu "Umijeće ratovanja" Sun Tzu je pisao da je vrhunsko umijeće ratovanja pokoriti neprijatelja bez borbe, ali i da se cjelokupno ratovanje temelji na obmani
Kada govorimo o svibnju 1945., sjećanja su različita; sjeća li se itko sukoba četnika u Ilici i ulazećih partizana kod HNK?
Može li netko samog sebe okupirati? Jesu li partizani, među kojima su bili i Hrvati i hrvatski Srbi te razne hrvatske manjine, mogli okupirati Hrvatsku?
Trump Kubi može donijeti slobodu ili užas rata
Više od 60 godina nakon uspostave Castrova režima pitanje tko je kriv više nije ni važno – važno je da se agonija završi
Već bi i tele shvatilo zašto su ukrajinski ratni instruktori jedini izbor
Na NATO vježbi Ukrajinci su šokirali i razbili dronovima Šveđane. Hrvata nije bilo, jer 'vrhovnik' Milanović i dalje zabranjuje HV-u kontakte s Ukrajincima...
Je li istina da je Xi ponizio Trumpa? Evo razloga zašto Trump još može izići kao pobjednik!
Naravno, znamo da Trumpa ne impresioniraju stabla stara 500 godina. Zanimaju ga prije svega novac, pozlata i dojam moći. Jedino što je njega iskreno intrigiralo u Xijevom imperijalnom vrtu u Parku Nebeskog hrama jest ne koliko su ta stabla stara ili rijetka, već koliko je rijetko da Xi u taj vrt dovodi strane državnike. Usmjereni mikrofon otkrio nam je što je Trump pitao Xija
Schmidt odlazi, novi visoki predstavnik možda će biti zadužen za gašenje ureda, ali za Hrvate u BiH jedno pitanje ostaje neodgovoreno
Uzroci i posljedice jedne ostavke višedimenzionalna su priča
Kako je Dalija Orešković izjavom o 'ljudima iz Livna' postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske političke nekulture
Preuzevši toksični obrazac od Mesića i sličnih 'uzora', saborska zastupnica pokušava ušićariti proglašavajući Hrvate iz BiH politički nepoželjnima
Cijena m2 apartmana je od 3500 eura na više, keramičar ti uzme ladno 35 eura za m2, čistačice traže 25 eura po satu za čišćenje apartmana, vlada je podigla 700% namete u turizmu, vlada je uvela porez na nekretnine, cijena struje, vode, smeća i svega ostaloga je narasla i onda vi tražite da ljudi još snize cijene baš kada ste svi podigli? Naime nije problem cijena smještaja kako se pokušava sugerirati nego problem su skupe cijene hrane od trgovina do restorana. Nije normalno platiti 25 eur porciju janjetine od 150g, to nije normalno, niti je normalno da naše pivo bude po 6 eura, ne to nije normalno.