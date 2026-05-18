Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Davor Božinović o uhićenju ubojice u Drnišu: Policija je radila svoj posao tada, radi ga i danas
FOTO Ovo je okrutni ubojica iz Drniša
Ovako je uhićen Kristijan Aleksić: Okrutni ubojica bježao potpuno gol
Gdje su ga otkrili: 'Imao je vatreno oružje i nož od 20 cm'
Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Proždiranje vlastite budućnosti: kako je turistička monokultura zarobila Hrvatsku

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević najavio povećanje poreza na apartmane za 500 posto
Patrik Macek/PIXSELL
18.05.2026. u 12:43

Životni prostor lokalnog stanovništva degradiran je pod pritiskom divlje apartmanizacije, dramatičnog rasta cijena nekretnina i komunalnog preopterećenja koje generira samo 60 dana pune ljetne sezone.

Nervoza u Vladi zbog sporijeg bookinga u srcu sezone, što se očituje apelima za snižavanje cijena, nije tek prolazna politička groznica, već zakasnjelo otrežnjenje države suočene s posljedicama vlastite ekonomske kratkovidnosti. Dok Španjolska i Portugal bilježe snažan rast rezervacija, Hrvatska se budi iz iluzije da sunce i more opravdavaju svaku cijenu. Potrošački val putovanja iz osvete ("revenge travel") bespovratno je završen. Nastupila je faza stabilizacije tržišta i povratka racionalnosti, a u tim novim, nemilosrdnim okolnostima, domaći turistički model pati od teških strukturnih poremećaja. Gost više nije onaj isti otprije nekoliko godina; on je informiran, digitalno povezan, inflacijski oprezan i osjetljiv na omjer cijene i kvalitete. Kada prosječna usluga dobije luksuznu cijenu, a online recenzije trenutačno kazne pohlepu, loš se glas širi brže od kampanja.

Ključne riječi
turizam turisti turistička sezona

Komentara 1

Pogledaj Sve
TA
Tarantula
12:49 18.05.2026.

Cijena m2 apartmana je od 3500 eura na više, keramičar ti uzme ladno 35 eura za m2, čistačice traže 25 eura po satu za čišćenje apartmana, vlada je podigla 700% namete u turizmu, vlada je uvela porez na nekretnine, cijena struje, vode, smeća i svega ostaloga je narasla i onda vi tražite da ljudi još snize cijene baš kada ste svi podigli? Naime nije problem cijena smještaja kako se pokušava sugerirati nego problem su skupe cijene hrane od trgovina do restorana. Nije normalno platiti 25 eur porciju janjetine od 150g, to nije normalno, niti je normalno da naše pivo bude po 6 eura, ne to nije normalno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Xi i Trump
Premium sadržaj
23
IVAN HRSTIĆ

Je li istina da je Xi ponizio Trumpa? Evo razloga zašto Trump još može izići kao pobjednik!

Naravno, znamo da Trumpa ne impresioniraju stabla stara 500 godina. Zanimaju ga prije svega novac, pozlata i dojam moći. Jedino što je njega iskreno intrigiralo u Xijevom imperijalnom vrtu u Parku Nebeskog hrama jest ne koliko su ta stabla stara ili rijetka, već koliko je rijetko da Xi u taj vrt dovodi strane državnike. Usmjereni mikrofon otkrio nam je što je Trump pitao Xija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!