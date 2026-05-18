Proždiranje vlastite budućnosti: kako je turistička monokultura zarobila Hrvatsku

Nervoza u Vladi zbog sporijeg bookinga u srcu sezone, što se očituje apelima za snižavanje cijena, nije tek prolazna politička groznica, već zakasnjelo otrežnjenje države suočene s posljedicama vlastite ekonomske kratkovidnosti. Dok Španjolska i Portugal bilježe snažan rast rezervacija, Hrvatska se budi iz iluzije da sunce i more opravdavaju svaku cijenu. Potrošački val putovanja iz osvete ("revenge travel") bespovratno je završen. Nastupila je faza stabilizacije tržišta i povratka racionalnosti, a u tim novim, nemilosrdnim okolnostima, domaći turistički model pati od teških strukturnih poremećaja. Gost više nije onaj isti otprije nekoliko godina; on je informiran, digitalno povezan, inflacijski oprezan i osjetljiv na omjer cijene i kvalitete. Kada prosječna usluga dobije luksuznu cijenu, a online recenzije trenutačno kazne pohlepu, loš se glas širi brže od kampanja.