Schmidt odlazi, novi visoki predstavnik možda će biti zadužen za gašenje ureda, ali za Hrvate u BiH jedno pitanje ostaje neodgovoreno

Tko je nama prijatelj, a tko neprijatelj u BiH. Veliki postotak Hrvata na to će pitanje dati jedan, a veliki postotak drugi ili treći odgovor
Ostavka Christiana Schmidta na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ponovno je otvorila prostor različitim analizama pitanja kakva je uopće budućnost BiH: što ta ostavka znači, otvara li ona prostor ukidanju Ureda visokog predstavnika u BiH, tko takvim razvojem događaja dobiva, a tko gubi, kako unutar same Bosne i Hercegovine tako i u međunarodnoj zajednici kojoj je briga o postdaytonskom funkcioniranju BiH ostavljena kao očito malo dugoročniji zadatak. Daytonski je sporazum ostavio tu zemlju u amanet kolektivnoj i imaginarnoj međunarodnoj zajednici, koja je u jednom obliku postojala do određenog trenutka, a u drugom se oblikovala nakon njega, pri čemu je jedan od tih prijelomnih trenutaka bio i početak ruske invazije na Ukrajinu koju je pokrenuo Putin. Drugi takav trenutak bio je povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću u Washingtonu, a našlo bi ih se i još. Svi oni zajedno stvaraju najveću geopolitičku promjenu u ovom tisućljeću.
Uzroci i posljedice jedne ostavke višedimenzionalna su priča
Bez potvrde un-a, ni jedan od tih stranaca nema nikakvu nadležnost... Bh je propali eksperiment zapada, za koji traže krivca, samo sa nisu oni.