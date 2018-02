'Nisam znao kolike su naknade savjetnika. Načelno mogu reći da to nije dobro'

Premijer Andrej Plenković progovorio je o slučaju “savjetnici” te iz Strasbourga izvanrednom povjereniku Agrokora Anti Ramljaku poručio da ne gleda benevolentno na ugovore sa savjetnicima.

– Kolege iz mog ureda detaljno će analizirati izvješće koje smo dobili. Kad dobijem njihovo mišljenje, tada ću na informiraniji način donositi sud. Bitno je da nisam imao nikakvih saznanja o iznosima naknada za savjetnike, o kojima je riječ proteklih dana. I načelno mogu reći da to nije dobro – izjava je kojom je Plenković dobio nekoliko dana da razmisli o tome treba li povući oštre poteze ili će izjava o nezadovoljstvu biti dovoljna za umirenje situacije.

Mjesečno po milijun kuna

Premijer, dakle, nije bio upoznat s time da su konzultanti Agrokora, Alix Partners za podizvođače, istog dana kada su dobili angažman u koncernu uzeli domaće tvrtke Texo Management i Altera Savjetovanja, koje vode bivši Ramljakovi poslovni partneri. Texo je u vlasništvu Tomislava Matića, a Ramljak je u njemu radio do angažmana u Agrokoru. Svaki tjedan od 25. travnja ta je tvrtka Alixovoj podružnici u Ukrajini isporučivala fakturu na 194 tisuću kuna uvećanu za PDV, odnosno ukupno 243 tisuće kuna. U pet godina poslovanja do 2016. imali su prihode od 7,2 milijuna kuna, što je prosječno 1,44 milijuna kuna godišnje. Na poslu s Agrokorom ta tvrtka, u kojoj je zaposleno dvoje ljudi s prosječnom plaćom od 4276 kune mjesečno, u godinu dana uprihodit će nešto manje od 12 milijuna kuna. Kao savjetnik radi i Altera savjetovanje, a Alixu je ta tvrtka tjedno isporučivala račun na 196 tisuća kuna uvećan za PDV, što je ukupno 245 tisuća kuna. I oni su potpisali ugovor od 25. travnja, a isporučuju fakturu ukrajinskoj podružnici većih konzultanata. I oni su povezani s Ramljakom kroz partnerstva iz prethodnih angažmana. Prije ovog unosnog posla imali su tri zaposlenika s prosječnom plaćom od 2200 kuna mjesečno. U pet godina imali su manje od tri milijuna kuna prihoda, a to su od Agrokora naplatili u tri mjeseca.

Konzultanti su do studenog Agrokoru naplatili ukupno 213 milijuna kuna, a procjena je da će svi angažmani koštati do pola milijarde kuna. Ramljaku je na ime naknade do studenog isplaćeno 922 tisuće kuna, a Agrokor je platio i 15 milijuna kuna na ime osiguranja od menadžerske odgovornosti. Izabrati male tvrtke iz Hrvatske nije nelegalno, ali je izazvalo sumnje, a premijeru koji je svoju političku sudbinu vezao uz uspjeh projekta Agrokor situacija mora biti neugodna. Javnost od premijera očekuje kaznu, a premijer mora tek donijeti odluku.

– Moja je ključna odgovornost kao prvog čovjeka Vlade i onoga tko je, mogu slobodno reći, na svoja leđa stavio sav politički teret ovoga procesa detaljno analizirati slučaj – priznao je Plenković koji je ponovio da podržava lex Agrokor i da ga smatra jedino mogućim i ispravnim potezom.

Lex Agrokor donio stabilnost

U tom je dijelu premijer u pravu jer se cijeli proces sanacije Agrokora ne smije kompromitirati. Agrokor je uoči donošenja lex Agrokor bio u blokadama, vladalo je stanje panike, dobavljači su imali velike probleme s likvidnošću, a proizvodne tvrtke koncerna bez dovoljno sirovina.

Odlukama vjerovničkog vijeća dug prema mikrotvrtkama namiren je, a djelomično je plaćeno i većim dobavljačima. Ekonomija je prodisala i sada je ključno donijeti nagodbu koja bi spriječila bankrot. Za sada sve sugerira da bi se nagodba mogla i potpisati. Micanje povjerenika u finišu procesa teško je očekivati što Plenkoviću sužava manevarski prostor.