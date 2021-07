Nikola Zrinski, zmajski rep, vještica u tamnici, dravske dekle i pikači na jednom mjestu

3D mapping tehnologija, hologramski prikazi, multimedijski ekrani, 4D tehnologija doživljaja vibracija, zvukova i svjetlosnih efekata, lutka vještice u tamnici i turskog bega... Sve je to ukomponirano u novi atraktivni muzej "Riznica Međimurja" otvoren u Čakovcu, gdje posjetitelji mogu vidjeti i repliku čardaka na rijeci Muri i dravske šajke (čamca), rep čakovečkog zmaja Pozoja, svjetleće stablo svijeta, hiperrealistične skulpture vojnika i zatvorenika u prirodnoj veličini, tajni labirint... Pred njima će se pojaviti hologram Nikole Zrinskog Sigetskog, čut će kako se govori u štrigovskom kraju, doznati nešto o ispiranju zlata na rijeci Dravi i štošta drugo.

Na prvom katu postava pod nazivom "Minijature" predstavljeno je 13 zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara, od kojih su dva upisana i na UNESCO-ov popis. Dio postava novog muzeja posvećen je tako medičarkom obrtu na području sjeverozapadne Hrvatske, umijeću izrade tradicijskih dječjih igračaka, međimurskoj popevki, svetomarskoj mikrotoponimiji, štrigovskoj skupini govora, tradicijskom lončarstvu, umijeću izrade čipke u Svetoj Mariji, umijeću sviranja cimbala, izradi tradicijske pokladne maske pikač u Selnici, izradi tradicijskoj božićnog nakita kinča, sviranju na tamburama farkašicama, zlatarenju i slavljenja sv. Martina biskupa. Tu su i Intrigantne priče o nadnaravnim bićima poput svečara, dravskih i murskih deklica i vila, vodenjaka, dravskog čudovišta Pesjaneka...

Video: Muzej "Riznica Međimurja" u Čakovcu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Postojanje tih bića duboko je povezano s okolišem i prirodnim pojavama s kojima su se ljudi susretali. Dio postava je posvećen i zmaju Pozoju - kaže ravnateljica Muzeja Međimurja Maša Hrustek Sobočan. Razgledati se može i postav o razvoju oružja i opreme, sustavu obrane čakovečke utvrde, zatvorenicima i životu plemstva u Starom gradu te o obrambenom sustavu na rijeci Muri. Nova muzejska jedinica Muzeja Međimurja, nazvana "Riznica Međimurja", prostore se na 2400 četvornih metara. Cijeli projekt rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine vrijedan je preko 40 milijuna kuna, s time da 85 posto novca osigurava EU, a 15 posto Međimurska županija. Ime Zrinski čakovečki Stari grad dobio je po velikaškoj obitelji koja je tu stolovala od 1546. do 1671. godine. To je vrijeme zapamćeno kao razdoblje nacionalne i intelektualne osviještenosti, a grad je bio poznat širom Europe. S oduševljenjem ga je u svojoj knjizi opisao i nizozemski nizozemski putopisac Jacob Tollius u 17. stoljeću.

U osmišljavanju muzeja uspjelo se povezati staro i novo, a jedan od dokaza je i specijalizirana aplikacija za pametne telefone s uslugama vođenja i interpretacije. Kompleks Starog grada Zrinskih nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara od nacionalnog značenja za Hrvatsku. Od 1954. godine u njemu djeluje Muzej Međimurja. - Stari grad Zrinskih, najvrjedniji spomenik feudalne baštine u Hrvatskoj, obnovljen je zahvaljujući najvećem ulaganju u kulturnu baštinu u povijesti Međimurja. Ipak, ono što je još važnije je što je ovaj projekt međimurska ideja, koju je realizirala međimurska pamet te vrijedne i sposobne međimurske ruke. Jedan je u nizu projekta koji je potvrdio uspješnost privlačenja europskih fondova u Međimurju, a posebno veseli što su na projektu radili mnogi domaći izvođači koji su implementirali brojne inovativnosti po kojima je naš muzej jedinstven u Hrvatskoj i šire – rekao je župan Matija Posavec.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Muzej je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je rekao da je to još jedna potvrda koliko je članstvo Hrvatske u EU korisno jer je projekt s 85 posto financiran europskim sredstvima. Tijekom radova ugrađeno je više od 2000 kubika opeke, 352 pilota koji drže temelje utvrda, 86 kilometara kablova, a otkrivene su i četiri nove prostorije. U prva dva dana, kad je posjet bio besplatan, "Riznicu Međimurja" razgledalo je više od tisuću posjetitelja. Radno vrijeme "Riznice Međimurja" je od utorka do petka od 8 do 18 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 14. Cijena ulaznica za odrasle je 40, a za učenike, studente i umirovljenike 25 kuna. Djeca do sedam godina mogu ući besplatno.