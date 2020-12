Nikola Grmoja: Imunitet nikoga ne bi smio štititi zbog kriminala

1 Zašto ste prekjučer sve zastupnike i zastupnice u Saboru zamolili da vam, kada taj vaš zahtjev u nastavku saborskog zasjedanja dođe na dnevni red, ukinu saborski imunitet?

Prije nekoliko mjeseci uputio sam zahtjev Mandatno-imunitetnom povjerenstvu da na moj zahtjev Hrvatskom saboru upute odluku za ukidanjem mog imuniteta. To sam učinio jer godinama pomažem diplomatu Damiru Sabljaku, zaposleniku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. On je dokumentima i svjedočenjem pred saborskim Antikorupcijskim vijećem dokazao korupciju u našim veleposlanstvima koju godinama sustavno prikrivaju premijer Andrej Plenković i DORH. Iako je Damir Sabljak podnio kaznene prijave, DORH ga nikada nije ni pozvao niti ispitao, a te su kaznene prijave odbačene. I to isti dan nakon što je premijer Andrej Plenković u Hrvatskom saboru javno rekao da takve prijave ne vode ničemu. Time je, s najvišeg mjesta, saborske govornice, dao jasnu uputu DORH-u što treba učiniti. Pozivam ponovno Andreja Plenkovića i DORH da me kazneno gone ako sam izrekao bilo što neistinito

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

2 Je li saborski imunitet institut koji bi zapravo u konačnici trebalo ukinuti jer je dojam da se on ponekad zloupotrebljava te se neki iza njega skrivaju?

Imunitet saborske zastupnike i zastupnice ne štiti od progona zbog izgovorene riječi jer nas se može tužiti za naknadu štete, kao što su mene tužili Petar Pripuz i Ranko Ostojić. Ovaj je moj zahtjev samo alat kojim želim javnost upoznati s pričom hrabrog čovjeka diplomata Damira Sabljaka kojeg progone zbog otkrivanja istine, profesionalizma i domoljublja dok muljatori iz naših veleposlanstava bivaju nagrađeni sve boljim sinekurama.

3.Da kojim slučajem zastupnici i zastupnice uopće nisu zaštićeni saborskim imunitetom, bi li se to, i kako, odrazilo na rad u samom Saboru, ali i inače na politički život?

Saborski zastupnici i zastupnice trebali bi biti zaštićeni imunitetom koji ih štiti od progona zbog izgovorene riječi jer su ih građani i birali kako bi govorili o onome o čemu građani ne smiju ili se boje govoriti. Naravno, imunitet nikog ne smije štititi od progona povezanog s kriminalnim radnjama ili bilo kakvim kršenjem zakona.