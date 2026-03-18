Opasan potez u Njemačkoj: Obitelj roštiljala u dnevnoj sobi, svi su završili u bolnici

Hitne službe morale su intervenirati nakon što je obitelj u Hohnsteinu, u Njemačkoj, roštiljala unutar vlastitog doma. Incident se dogodio u utorak navečer, oko 21 sat. Tada se, naime, aktivirao se alarm za ugljikov dioksid u obiteljskoj kući. Vatrogasci su, opremljeni zaštitnim aparatima za disanje, ušli u kuću.

Prema informacijama policije iz Dresdena, riječ je o obitelji koja je u dnevnoj sobi pripremala hranu koristeći roštilj na drveni ugljen. Opasni plin ugljikov monoksid proširio se cijelim objektom, a otac 57), majka (49), njihova dva sina (11 i 13 godina) te dvije kćeri (11 i 21 godina) zadobili su ozljede te su prevezeni u bolnicu, prenosi Fenix magazin.

Vatrogasci su uklonili roštilj iz kuće i proveli temeljito provjetravanje prostorija, a policija je pokrenula istragu zbog sumnje na kazneno djelo nehajnog nanošenja tjelesnih ozljeda protiv 57-godišnjeg oca koji se smatra odgovornim za incident.