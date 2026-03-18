EU Inc.: Tvrtke osnovane za 100 eura i u roku dva dana moći će poslovati širom EU

Europska komisija predložila je jučer novi iskorak prema nadnacionalnom, federativnijem modelu života i rada Europljana, ovaj put s ciljem jačanja konkurentnosti: umjesto po hrvatskom, njemačkom, švedskom ili bilo kojem drugom od ukupno 27 nacionalnih zakonodavstava, nova poduzeća u EU moći će se osnivati i voditi svoje poslovanje prema novom, nadnacionalnom, 28. pravnom režimu. Bit će moguće osnivati trgovačka društva koja imaju zaista europski predznak, pa je ideja nazvana "EU Inc.".

– Europa ima talent, ideje i ambiciju da postane najbolje mjesto za inovatore. Međutim, danas se europski poduzetnici u širenju suočavaju s 27 pravnih sustava i više od 60 nacionalnih oblika poduzeća. Uz "EU Inc." drastično olakšavamo pokretanje i rast poduzeća diljem Europe. Svaki poduzetnik moći će osnovati poduzeće u roku od 48 sati, s bilo kojeg mjesta u Europskoj uniji i u potpunosti putem interneta. Ovaj ključni korak je tek početak. Naš je cilj jasan: jedna Europa – jedno tržište, do 2028. godine – izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Ideja je dugo bila nešto o čemu se razmišlja u europskim institucijama, ali s jučerašnjim prijedlogom Komisije kreće u realizaciju i dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća EU, kroz koje suodlučuju sve države članice, u najoptimističnijem scenariju mogao bi se očekivati do kraja ove godine. Jednom kad se osnivanje pravne osobe izmakne iz nužno nacionalnog zakonodavstva, i kad to osnivanje postane moguće na nadnacionalnoj, europskoj razini, mnogi bi poduzetnici mogli pohrliti u 28. režim, pogotovo ako žele svoje poslovanje proširiti i maksimalno pojednostaviti u svim dijelovima Europske unije. I u Hrvatskoj će poduzetnici pri osnivanju nove tvrtke moći birati: osnivanje unutar hrvatskog zakonodavstva ili osnivanje unutar europskog, 28. pravnog režima.

Danas širenje poslovanja po čitavoj EU znači i snalaženje u džungli različitih nacionalnih propisa i zadovoljavanja uvjeta za koje je često potrebna papirologija i fizički odlazak na šaltere po raznim kutevima EU, što sve stvara nevidljive unutarnje barijere na jedinstvenom tržištu. U budućnosti, kad profunkcionira "EU Inc.", to bi trebalo biti puno lakše, a uklanjanje barijera oslobodilo bi veći potencijal gospodarskog rasta. Europska komisija obećava brzu registraciju: "Poduzetnici, osnivači i poduzeća moći će osnovati 'EU Inc.' tvrtku u roku od 48 sati, za manje od 100 EUR i bez propisanog temeljnog kapitala", kaže se u priopćenju. Obećavaju se i jednostavnije procedure: "EU Inc.' tvrtke trebat će samo jednom poslati podatke o sebi, putem sučelja na razini EU-a koje povezuje nacionalne poslovne registre".

Obećava se i jednostavan stečajni postupak: "Tvrtke u statusu 'EU Inc.' imat će pristup potpuno digitalnim postupcima likvidacije. Inovativne start-up tvrtke imat će pristup pojednostavljenim postupcima insolventnosti kako bi se olakšalo prestanak poslovanja. To omogućuje osnivačima da testiraju inovativne ideje i, ako je potrebno, počnu ispočetka". Obećaje se i potpuno digitalno poslovanje: "Korporativni procesi bit će automatski digitalni tijekom cijelog životnog ciklusa tvrtke". Uklonit će se formalnosti osobnog dolaska, financiranje operacija bit će potpuno digitalizirano i pojednostavit će se prijenos dionica. Više neće biti obveznog uključivanja posrednika za prijenos dionica i stečajne postupke. Tvrtke u statusu "EU Inc." trebale bi imati pristup burzi u svim državama članicama.

U Europskom parlamentu neki se zastupnici već pitaju: a kakva će biti radnička i druga socijalna prava za zaposlenike tvrtki registriranih u 28. režimu? Iz Komisije objašnjavaju da njihov prijedlog ne utječe na nacionalne zakone o radu i socijalnoj zaštiti. Ti će se zakoni primjenjivati i na "EU Inc." tvrtke na isti način na koji se primjenjuju na bilo koje druge tvrtke prema nacionalnom zakonodavstvu. Koji će trgovački sud biti nadležan za sporove? Komisijin prijedlog "poziva države članice da razmotre osnivanje specijaliziranih sudskih komora ili sudova s ovlastima za rješavanje sporova o pravu društava 'EU Inc.', što bi omogućilo učinkovitu, djelotvornu i ujednačenu primjenu pravila" 28. režima. Kako će se oporezivati tvrtke u statusu "EU Inc."? Europski, 28. režim za osnivanje poduzeća ne utječe na postojeće porezno zakonodavstvo, koje će vrijediti i tvrtke osnovane u statusu "EU Inc.", a oporezivat će se prema nacionalnom zakonodavstvu države koju odaberu kao sjedište.

Ova je novost dobila zamah nakon što je Draghijevo izvješće u rujnu 2024. apeliralo na hitno jačanje konkurentnosti europskih poduzeća, posebno onih koji kreću kao start-up i mogu brzo rasti kroz scale-up, ali koje trenutačno koče komplicirane procedure i propisi, ili bolji i jednostavniji uvjeti za razvoj u drugim dijelovima svijeta, od SAD-a do Azije. Kroz "EU Inc." želi se Europu pretvoriti u najbolje mjesto za pokretanje i rast poduzeća.

- Jedinstveno tržište previše je rascjepkano da bi naša poduzeća mogla napredovati. Toliko rascjepkano da inovatori negdje drugdje traže priliku kako bi rasli i proširili se. Danas donosimo pragmatičnu revoluciju. Dajemo razlog da budući osnivači rastu i skaliraju u Europi. Olakšavamo stvari ljudima s dobrim idejama - poručila je izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virkkunen.