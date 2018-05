Nije joj smio prići na manje od 100 metara ni živjeti s njom u kući, a ipak ju je zvjerski ubio

Nije joj smio prići na udaljenost manju od 100 metara, zbog nasilja je bio udaljen iz njihova zajedničkog doma, no usprkos tome u još jednoj crnoj priči iz Hrvatske zvjerski ju je ubio. On je Ivan Kralj (36) koji se sada sumnjiči za teško ubojstvo Anite Novoselac (39), zbog čega je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega pokrenulo istragu.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor, a pritvoren je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te izrazito teških okolnosti počinjenja djela. Sumnja se da je Kralj 20. svibnja oko 6 sati u podrumskom stanu kuće u Gajnicama usmrtio svoju izvanbračnu suprugu Anitu Novoselac. Došao joj je u kuću iako je u to vrijeme imao zaštitnu mjeru, odnosno bilo mu je zabranjeno da joj se približava na udaljenost manju od 100 metara na cijelom teritoriju Hrvatske. Bilo mu je zabranjeno i da je uznemirava, a zbog ranijeg nasilja bio je i udaljen iz stana u kojem su prije toga zajedno živjeli. No sve to nesretnoj ženi nije pomoglo niti joj je spasilo život.

Nakon što je došao u stan, prvo se verbalno sukobio s nesretnom ženom prema kojoj je i ranije bio nasilan. A nakon toga uzeo je kuhinjski nož te joj zadao više ubodnih rana. Ubadao ju je po leđima, dojkama te rukama. Od zadobivenih ozljeda Anita Novoselec na mjestu je preminula, a Kralj je nazvao policiju, rekao što je učinio te pričekao njihov dolazak. Priveden je i poslije pritvoren, a branio se da ju je ubio jer ga je opsovala!?