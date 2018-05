Je li okidač za zločin plavuša kojoj je tepao prije ubojstva?

Mislim da je on čovjek koji je cijeli život pokazivao dva lica. Kad bi se šetao s Anitom po ulici ili kad bi došli kupovati nešto tu kod mene, grlio bi je i tepao joj. Često je ta njegova sladunjavost znala prelaziti granice dobrog ukusa, ali kad bi bio sam, onda bi to bila druga priča. Govorio je o drugim djevojkama s kojima se viđa i kako je s Anitom samo zato što može besplatno živjeti kod nje u kući i slično – opisuje prodavač s tržnice u Gajnicama Ivana Kralja (36) koji je u nedjelju ujutro pijan nasmrt izbo svoju izvanbračnu suprugu Anitu Novoselac (39) u kupaonici kuće u kojoj su zajedno živjeli.

Oboje prijavljivani

Kod istog prodavača obavio je kupnju u subotu popodne, tek nekoliko sati prije nego će u alkoholnom deliriju počiniti zločin o kojem su u ponedjeljak naveliko pričalo u Gajnicama. Podsjetimo, Ivan Kralj je, nakon što je oko 7.30 sati izbo suprugu uputio poziv policiji i rekao im 'kako je ubio svoju ljubav', nakon čega ih je mirno pričekao u prizemnom stanu kuće koji je Anita naslijedila od svojih roditelja. Anitin ujak koji živi u odvojenom stanu u istoj kući nije imao pojma što se događa kad su policajci ujutro utrčali u dvorište.

– Anita je tu u kući živjela od rođenja, bila je uvijek najljepša cura u ulici, barem ako mene pitate. Završila je trgovačku školu i bila je solidna učenica, a prije nekoliko godina odselila se iz ulice i ne znam puno o tom periodu njezina života, a tu kući se vratila nakon što joj je otac preminuo prije godinu dana. Mislim da ju je to strašno pogodilo, pričalo se i prije toga da je imala problema s drogom, i ne bih vam to sada ni rekla da se i sama u više navrata ove godine nisam uvjerila kako je to doista tako – prepričava jedna od prvih susjeda ubijene Anite Novoselac. Naime, po nju je u kuću u nekoliko navrata u proteklih nekoliko mjeseci dolazila hitna i to upravo zbog predoziranja. Ivan Kralj kod nje u kuću se doselio prošle godine, a svoju kriminalnu prošlost dobro je krio i od nje i od susjeda. Tako je prije desetak godina uhićen jer je nakon sukoba s ocem i bakom zapalio vlastitu kuću, a osuđen je i zbog razbojništva koje je s nožem u rukama prije tri godine počinio u Konzumu. Kako ni ona nije bila 'cvijeće', svjedoči činjenica da je prije nekoliko godina također bila prijavljivana i osuđivana zbog nasilja u obitelji.

'Čuva me od sveg zla'

O dvoličnosti Ivana Kralja dovoljno govori i idući podatak. Dan prije ubojstva, dok je Anita Novoselac na Facebooku objavljivala statuse kako 'on pazi na nju i čuva je od sveg zla na svijetu', on je, otprilike u isto vrijeme, na toj društvenoj mreži objavljivao fotografije atraktivne plavuše te joj upućivao komplimente i pozdrave.