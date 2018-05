Ubio ju je 6 sati nakon što mu je zahvalila jer je “čuva od sveg zla koje postoji”

– Da nije on uz mene, ne bi ni mene više bilo – napisala je prije samo četiri dana Anita N. (39) na Facebooku objavu posvećenu svojem izvanbračnom suprugu Ivanu K. (36). U svojoj posljednjoj poruci koju je objavila u nedjelju u točno 00.57 sati zahvalila mu je “jer pazi na nju od sveg zla koje danas postoji”.

Ubio ju je nepunih šest sati nakon što je to objavila, i to u kući u Grintavečkoj ulici u zagrebačkom naselju Gajnicama u kojoj su zajedno živjeli posljednjih mjeseci. Izbo ju je kuhinjskim nožem, a nakon što je završio s grozomornim činom i uvjerio se da je doista mrtva, uzeo je mobitel u ruke i sam nazvao policiju te priznao što je učinio.

Policajci su stigli za desetak minuta, a on ih je mirno čekao u kući. Zaudarao je na alkohol, a prema neslužbenim informacijama, u trenutku kad je počinio ubojstvo bio je poprilično pijan.

– Pa u subotu popodne vidjela sam ih kako zajedno šeću psa niz ulicu. On je poslije otišao do trgovine, a ona je za to vrijeme obrezivala cvijeće u dvorištu. Mislim da nitko od njih nije bio zaposlen, živjeli su od socijale – kazala je jedna od susjeda izvanbračnih supružnika koji su i prije prijavljivani zbog obiteljskog nasilja.