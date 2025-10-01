Nezaposlenost u Austriji i dalje raste. U rujnu preko 375. 000 osoba u potrazi za poslom

“Trenutno nema ništa pozitivno za izvijestiti s tržišta rada”, rekao je Johannes Kopf, predsjednik Uprave austrijskog državnog Servisa za zapošljavanje (AMS), vezano uz podatke o broju nezaposlenih u rujnu ove godine. Kopf je naglasio kako slab gospodarski razvoj u Austriji i dalje opterećuje austrijsko tržište rada. I da je ovo već 30. mjesec zaredom, od travnja 2023. godine, da mjesečne brojke o broju nezaposlenih rastu. O ozbiljnosti situacije govori i izvještaj austrijske Servisa za zapošljavanje (AMS), koji je u srijedu objavio da je krajem rujna ove godine na AMS-u bilo prijavljeno 375.120 osoba bez posla, uključujući i one koje su trenutno na programima osposobljavanja (75.940). U usporedbi s istim mjesecom prošle godine broj nezaposlenih povećao se je za 5,8 posto odnosno 20.455 osoba. Stopa nezaposlenosti iznosi 7 posto, što govori o porastu od 0,4 postotna boda.

“Najduža ekonomska kriza Druge Republike (opp. nakon Drugog svjetskog rata) gura sve više tvrtki na njihove granice: Mnoge više nisu u stanju -zaroniti - ili svoje osoblje zadržati za bolja vremena”, rekao je čelnik AMS-a Kopf, komentirajući podatke o nezaposlenosti u rujnu. Dodao je kako “za tržište rada gotovo svaki tjedan stižu loše vijesti”, aludirajući na sve veći broj austrijski tvrtki koje odlaze u stečaj.

“Nezaposlenost vlada u svim glavnim sektorima, u svim saveznim pokrajinama (jedino minimalno u Koruškoj) i njome su pogođene sve dobne skupine”, istakao je predsjednik Uprave AMS-a. Za veliki optimizam očito nema razloga, zbog znatne stagnacije gospodarskog učinka ove alpske zemlje. Snažan porast nezaposlenosti zabilježen je u industriji, proizvodnji i trgovini dok je građevinarstvo u rujnu bilo još relativno stabilno. Najviše nezaposlenih u rujnu, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, zabilježeno je u sektoru zdravstva i socijalnih usluga (+16,9 posto), jer su pristigle brojne nove njegovateljice, zatim u trgovini (+9,8 posto), proizvodnji / industriji (+8,8 posto), te prometu i skladištenju (8,8 posto). Povećanje broja nezaposlenih prošli mjesec bio je u sektoru ugostiteljstva i smještaja odnosno hotelijerstva +4,7 posto, te u građevinarstvu +0,7 posto.

Porastom nezaposlenosti posebno su pogođene osobe starije od 50 godina (+7,2 posto), što je alarmantan podatak. U priopćenju za javnost, ministrica rada i socijalne skrbi, socijaldemokratkinja (SPÖ) Korinna Schumann istaknula je tešku situaciju starijih nezaposlenih osoba.

“Još uvijek imamo dugi put pred nama kako bi održivo i trajno poboljšali situaciju na tržištu rada za nezaposlene starije od 55 godina”, rekla je Schumann dodavši: “Prije svega, poslodavcima je potrebna promjena načina razmišljanja”. Broj nezaposlenih žena u rujnu porastao je za 7,9 posto na 178.870, dok se je nezaposlenost među muškarcima povećala za 3,9 posto na 196.250. Broj nezaposlenih stranih državljana u Austriji, u rujnu je porastao za 4,8 posto (160.794 osoba), a broj austrijskih državljana bez posla za 6,5 posto odnosno 214.326 osoba. I broj nezaposlenih, mlađih od 25 godina ponovno je prošli mjesec porastao, i to za 4,9 posto odnosno 64.170 osoba. Ono što je posebno alarmantno kako pokazuju statistike je da je broj nezaposlenih u Austriji u porastu još od travnja 2023. godine. I da se, prema riječima stručnjaka, stvaran oporavak austrijskog tržišta rada može očekivati tek negdje 2029. godine. A tu je još prisutna i stalno visoka stopa inflacije ( 4 posto u rujnu), koja je već duže vrijeme u Austriji gotovo dvostruko viša, od one u eurozoni.

Sada je na potezu austrijska Vlada, sastavljena od narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, potpomognuta stručnjacima svih profila da donese nove mjere oživljavanja gospodarske konjunkture, a time i tržišta rada. Jer, kontinuirani gospodarski pad utječe i na broj oglase za posao. To je bilo vidljivo i u rujnu po padu broja slobodnih radnih mjesta za 14 posto (78.677), u usporedbi s istim mjesecom prošle godine, koje su austrijske tvrtke prijavile AMS-u. Zabrinjavajući podatak za više od 375.000 ljudi u Austriji, koji su u potrazi za poslom.