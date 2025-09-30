Mrtva beba pronađena na krovu nadstrešnice u Grazu: 'Majka je hrvatska državljanka'

Kako su u utorak poslijepodne javili austrijska radio i televizija ORF u stambenoj četvrti Wetzelsdorf u Grazu, jedan od stanara je u utorak poslijepodne na krovu nadstrešnice (carporta) za automobile našao beživotno novorođenče. Riječ je o dječaku, izvještavaju mediji, navodeći da je 20-godišnja majka pritisnuta dokazima policiji priznala da je prethodne večeri rodila dijete, međutim da nije znala da je trudna.

Klupko se je počelo odmotavati kada je u utorak rano poslijepodne policija primila dojavu da je na nadstrešnici dvokatnice pronađeno golo mrtvo muško novorođenče. Dijete je otkrio jedan od susjeda. ORF je naglasio da je Državno odvjetništvo austrijske pokrajine Štajerske odmah započelo istragu, zbog sumnje u nasilan zločin. Policija je ogradila područje oko stambenih zgrada i započela očevid na licu mjesta. Kako je kuća bila prazna i nije bilo nikoga od stanara u njoj policija se je dala u potragu. Tijekom poslijepodneva policiji je pošlo za rukom otkriti tko je majka mrtvog novorođenčeta.

Kako piše austrijski dnevni list “Kronen Zeitung” “majka je hrvatska državljanka, koja je živjela u kući sa svojom obitelji, ali navodno bez oca djeteta i očito nesvjesna trudnoće, te je bila iznenađena, kako je rekla istražiteljima”. Ostali mediji ne navode državljanstvo majke iz Graza. Navodno je 20-godišnjakinja u ponedjeljak navečer sama se porodila. Policiji je priznala da je dojenče ostavila na nadstrešnici krova. Mediji izvještavaju da je majka otpremljena u bolnicu na liječnički pregled i potom je uhićena. ORF je izvijestio da je štajersko Državno odvjetništvo naložilo obdukciju kako bi se utvrdilo da li je novorođenče mrtvorođeno, odnosno da li je bilo sposobno za život odnosno kada je nastupila smrt kako bi se moglo isključiti da je možda ubijeno tijekom poroda.

Policija je izjavila da trenutno nema informacija o ocu djeteta i da je istraga u tijeku. Ono što je također priopćila da otac djeteta nije živio u kući s 20-godišnjakinjom. “Sljedeći koraci će, naravno, biti da obdukcija bebe, kako bi se moglo razjasniti sva pravna pitanja i pravne posljedice. Međutim, paralelno s tim bit će potrebni daljnji razgovori s okolinom i daljnja ispitivanja. I dokazi pronađeni na licu mjesta također će morati biti procijenjeni u skladu s tim”, rekao je glasnogovornik policije Markus Lamb za ORF. Istraga je u tijeku.