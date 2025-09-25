Vozači koji putuju u Austriju moraju ovo znati: Nakon putovanja ženi stiglo nekoliko kazni. Evo zbog čega

- Uživala sam u Austriji. Smatrala sam ju kulturnom, prekrasnom zemljom s puno toga za vidjeti. Ali to je sada prošlost - poručila je razočarano turistkinja Eva iz Mađarske, čije je putovanje automobilom kroz Austriju, s nećakinjom iz Australije u travnju ove godine, završilo stravičnom kaznom.

Riječ je o 1200 eura, unatoč toga što je kupila vinjetu za austrijske autoceste. - Naravno, kupila sam vinjetu za 10 dana, ali je nisam posve zalijepila na vjetrobransko staklo, kako bi je poslije mogla lakše skinuti - rekla je Eva za austrijski dnevni list “Heute”. Dvije su žene krenule iz Beča u turistički obilazak Austrije: Salzburga, Innsbrucka, Zell am Seea i Graza. Nekoliko tjedana kasnije turistkinja iz Mađarske dobila je nekoliko kazni od ASFINAG-a, austrijskog društva za upravljanje autocestama i brzim prometnicama. Svaku u iznosu od 120 eura. - Odbila sam platiti i umjesto toga sam poslala fotografiju vinjete i kopiju računa, kao dokaz da sam vinjetu kupila - istaknula je Eva. Ali ni to nije promijenilo ništa na stvari, jer kako je rekao glasnogovornik ASFINAG-a, vinjeta je bila neispravno zalijepljena: 'Desetodnevna vinjeta nije bila ispravno zalijepljena, kako je to propisano - iz tog razloga nije bila važeća niti upotrebljiva. Stoga su ispostavljene tri kazne za zamjensku cestarinu. Četvrta se ne odnosi na vinjetu nego na korištenje dijela naplatne ceste kroz tunel Gleinalm'.

Kako nije imala ispravno postavljenu vinjetu za prolaz, Eva je vozila po PrePaid-Only traci, za unaprijed plaćenu cestarinu, i to bez valjane prepaid vinjete. 'Stoga su, nažalost, svi zahtjevi za plaćanje zamjenske cestarine točni', stoji u izjavi glasnogovornika ASFINAG-a. Uz poruku, jednostavno nije moguće napraviti nikakve iznimke!

Eva je navodno nekoliko puta obaviještena da kazne mora platiti u zakonskom roku. Budući da to nije učinila, navedena četiri prekršaja prijavljena su nadležnim organima vlasti u četiri različita okruga. Ukupna kazna za počinjene prekršaje iznosila je 1200 eura. Na kraju, Evi su ostale samo dvije mogućnost: platiti kaznu ili se suditi po austrijskim sudovima. Iako nevoljko, odlučila se je za ovo prvo, jer se nije htjela suočiti sa suđenjem u inozemstvu. Puna gorčine i uz poruku 'nikada više u Austriju'.