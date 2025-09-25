Naši Portali
VISOKE KAZNE

Vozači koji putuju u Austriju moraju ovo znati: Nakon putovanja ženi stiglo nekoliko kazni. Evo zbog čega

autocesta Austria
Pixabay
Autor
Snježana Herek
25.09.2025.
u 12:55

Ukupno je dobila tri kazne zbog nevažeće vinjete te dodatnu kaznu zbog korištenja dijela Gleinalm naplatne ceste bez valjane karte

- Uživala sam u Austriji. Smatrala sam ju kulturnom, prekrasnom zemljom s puno toga za vidjeti. Ali to je sada prošlost - poručila je razočarano turistkinja Eva iz Mađarske, čije je putovanje automobilom kroz Austriju, s nećakinjom iz Australije u travnju ove godine, završilo stravičnom kaznom.

Riječ je o 1200 eura, unatoč toga što je kupila vinjetu za austrijske autoceste. - Naravno, kupila sam vinjetu za 10 dana, ali je nisam posve zalijepila na vjetrobransko staklo, kako bi je poslije mogla lakše skinuti - rekla je Eva za austrijski dnevni list “Heute”. Dvije su žene krenule iz Beča u turistički obilazak Austrije: Salzburga, Innsbrucka, Zell am Seea i Graza. Nekoliko tjedana kasnije turistkinja iz Mađarske dobila je nekoliko kazni od ASFINAG-a, austrijskog društva za upravljanje autocestama i brzim prometnicama. Svaku u iznosu od 120 eura. - Odbila sam platiti i umjesto toga sam poslala fotografiju vinjete i kopiju računa, kao dokaz da sam vinjetu kupila - istaknula je Eva. Ali ni to nije promijenilo ništa na stvari, jer kako je rekao glasnogovornik ASFINAG-a, vinjeta je bila neispravno zalijepljena: 'Desetodnevna vinjeta nije bila ispravno zalijepljena, kako je to propisano - iz tog razloga nije bila važeća niti upotrebljiva. Stoga su ispostavljene tri kazne za zamjensku cestarinu. Četvrta se ne odnosi na vinjetu nego na korištenje dijela naplatne ceste kroz tunel Gleinalm'.

Kako nije imala ispravno postavljenu vinjetu za prolaz, Eva je vozila po PrePaid-Only traci, za unaprijed plaćenu cestarinu, i to bez valjane prepaid vinjete. 'Stoga su, nažalost, svi zahtjevi za plaćanje zamjenske cestarine točni', stoji u izjavi glasnogovornika ASFINAG-a. Uz poruku, jednostavno nije moguće napraviti nikakve iznimke!

Eva je navodno nekoliko puta obaviještena da kazne mora platiti u zakonskom roku. Budući da to nije učinila, navedena četiri prekršaja prijavljena su nadležnim organima vlasti u četiri različita okruga. Ukupna kazna za počinjene prekršaje iznosila je 1200 eura. Na kraju, Evi su ostale samo dvije mogućnost: platiti kaznu ili se suditi po austrijskim sudovima. Iako nevoljko, odlučila se je za ovo prvo, jer se nije htjela suočiti sa suđenjem u inozemstvu. Puna gorčine i uz poruku 'nikada više u Austriju'.

Komentara 12

Pogledaj Sve
NJ
njofra51
10:13 25.09.2025.

Priča nije baš uvjerljiva. A zakaj nije kupila elektronsku vinjetu, koja se ne lijepi, ako joj je to smetalo?

AN
AndyTexas
11:06 25.09.2025.

Ima dosta čudnih stvari u toj priči. Ako žena "nije ništa znala o tome", zašto je ignorirala uputu na vinjeti koja jasno kaže da mora biti zalijepljena? Ako se "bojala kako će ju kasnije odlijepiti" - kako je znala da ju je kasnije teško skinuti kad joj je sve to skroz novo? Kako je uspjela ući na cestu s naplatom, a da nije prošla naplatne kućice? Postoje posebne trake za brzi prolazak vozača koji su povezali registraciju i bankovnu karticu s ASFINAG-ovim računom, ali to moraš biti ili zlonamjeran ili podosta glup da odeš na te trake!? U smislu: "Gle, tu su kućice na koje skoro svi idu, ali ja ću na ovu traku gdje nema nikoga jer, eto, imam nezalijepljenu vinjetu! A to što ovi ostali idu na kućice, to su valjda budale..." I, konačno, možda sam u zabludi, ali ja sam od poznanika uvijek slušao priče da su se provukli do Graza i natrag ili slično, bez vinjete. Vidjevši osobno da ASFINAG kontrolira vozila skrečući ih na odmorišta, očekivao bih da bi vozačica bila svjesna kazni?! Ili su moje informacije zastarjele i ASFINAG je prešao na kontrolu vinjeta kamerama?

IC
ichbinschweizer80
10:46 25.09.2025.

pa ja kupim elektronske vinjete jer necu da ako auto imam 4 godine da imam 16 vinjeta racunajuci da iz Svicarske da dodjem do Hrvatske moram proci kroz Sloveniju a nekad i Austriju. Sto se tice Slovenaca, oni su najgori - u Svicarskoj autocesta uvijek ima simbol vinjete na znaku tako da se zna da ako ides autocestom moras kupiti vinjetu.. u Sloveniji kad ides prema Puli imas 5 razlicitih znakova, zuti, plavi, zeleni - to namjerno rade da onda zbune turiste i naplate kazne.

