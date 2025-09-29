Karner: 'Od 2023. iz Austrije deportirano više od 500 Iračana'. Slijede i protjerivanja u Siriju i Afganistan

Govoreći o uspješnim izgonima iz zemlje, austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner je javnosti predstavio dosadašnju dvogodišnju bilancu vraćenih Iračana iz Austrije. “Od 2023. godine iz Austrije je deportirano više od 500 Iračanki i Iračana. Dijelom prisilno, a dio je otišao dobrovoljno”, istakao je Karner, ustvrdivši da “mjere pokazuju uspjeh”.

Naime, 2023. godine Austrija je sklopila sporazum s Irakom. Taj je sporazum doveo do partnerstva koje omogućuje povratak osoba i kroz pojedinačne deportacije i putem zajedničkih čarter-letova na razini EU-a, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Austrije.

„Austrija je, zajedno s drugim državama poput Njemačke, imala ključnu ulogu u prvim deportacijama u Irak. Tim putem konzekventno nastavljamo i kada je riječ o deportacijama osuđenih kriminalaca u Siriju ili Afganista”, poručio je ministar Karner, predstavivši konkretne brojke.

Od sredine 2023., dakle u protekle dvije godine prisilno je iz Austrije u Irak deportirano više od 254 osoba. U istom tom razdoblju Austriju je dobrovoljno napustilo 257 Iračana, koji su od Austrije za povratak i početno snalaženje dobili određeni novčani iznos. O kojem iznosu se radi, nije rečeno.

Ministarstvo unutarnjih poslova Austrije je izvijestilo da “masivno forsira” dobrovoljne povratke jer su znatno jeftiniji od prisilnih deportacija. U svakom slučaju ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner je zadovoljan i može “zadovoljno trljati ruke”, jer je zabilježen značajan pad broja državljana Iraka koji su u Austriji u sustavu osnovne državne skrbi tj. na “državnim jaslama”.

Potvrda tome je i podatak da je prije više od dvije godine u sustavu osnovne državne pomoći bilo je evidentirano oko 250 Iračanki i Iračana, a trenutno ih ima još samo 25.