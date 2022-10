Nevjerojatno: Ova je žena u kući otkrila genijalnu tajnu koja se skrivala pod parketom

Pri kupnji kuće nerijetko se provjeravaju temelji, kvaliteta krovišta i debljina izolacije, no malotko će prije potpisivanja ugovora dizati parket kako bi pogledao što se nalazi ispod. U slučaju jedne korisnice TikToka, ovo se pokazalo olakotnom okolnošću, jer bi svoj dom inače vjerojatno morala platiti znatno više.

TikTokerica funkyglassworks na svom je profilu podijelila video u kojem skida parket s poda jedne prostorije. "Pogodite što smo našli ispod poda u kući koju smo upravo kupili..." napisala je na početku videa. "Skidanje ovog poda i podloge trajalo je zauvijek, ali pronašli smo cijeli unutarnji bazen".

Osim dubokog bazena s predivnim pločicama, pronašli su i zidanu vruću kupelj. Vlasnica ove zanimljive kuće kaže kako bi bazen voljela pretvoriti u unutarnje jezero s koi ribama, a prostoriju napuniti biljkama, dok kupelj razmatra obnoviti, no za to trenutno nema novaca, pa će bazen do danjega ostati skate park.

"Izgleda da se ne znam rolati" napisala je vlasnica u opis videa u kojem 'koristi' svoj bazen, a pod oba videa skupljaju se komentari zadivljenih korisnika društvenih mreža. "Kakav je osjećaj živjeti moj san?" pitala je jedna osoba, "Mene bi bilo strah da se netko utopio u tom bazenu i sada su u kući zarobljeni duhovi" napisao je drugi.