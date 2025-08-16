Nevjerojatan gaf! Trumpovi službenici ostavili povjerljive dokumente u javnom printeru hotela, pronašli ih gosti

Još jedan gaf vezan uz curenje povjerljivih podataka dogodio se jučer uoči sastanka predsjednika SAD-a i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Službenici američkog predsjednika ustavili su povjerljive dokumente vezane uz događaj u javnom printeru hotela s četiri zvjezdice, a do njih su, sasvim slučajno, došli gosti hotela.

Kako piše američki radio NPR, riječ je bilo o osam stranica dokumenata koji su, prema svemu sudeći, izrađeni od strane američkih službenika. Dokumente su pronašla trojica hotelskih gostiju oko 9 sati ujutro. Prva stranica otkriva točan raspored sastanaka zakazanih za 15. kolovoza, uključujući specifične lokacije unutar vojne baze te planirani svečani poklon Donalda Trumpa Putinu — statuu američkog ćelavog orla za stol.

Stranice od 2 do 5 sadrže imena i kontakt brojeve trojice američkih dužnosnika, kao i popis 13 državnih čelnika iz SAD-a i Rusije. Zanimljivo, dokumenti uključuju fonetski izgovor imena ruskih sudionika, primjerice “Gospodin predsjednik POO-tihn”. Na stranicama 6 i 7 opisan je protokol ručka koji je bio predviđen u čast ruskog predsjednika te je naknadno otkazan. Raspored sjedenja pokazuje da su Trump i Putin trebali sjediti jedan nasuprot drugome, a uz Trumpa su trebali biti državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i šefica osoblja Susie Wiles s njegove desne strane, te ministar financija Scott Bessent, ministar trgovine Howard Lutnick i posebni izaslanik Steve Witkoff s lijeve. Putina su trebali pratiti ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Planirani meni otkriva da su se svjetski čelnici trebali počastiti zelenom salatom, fileom mignonom i halibutom Olympia, dok je za desert bio predviđen crème brûlée. Profesor prava sa sveučilišta UCLA, Jon Michaels, koji predaje nacionalnu sigurnost, izjavio je da ovakvo curenje povjerljivih informacija ukazuje na ozbiljne propuste u pripremi visokoprofilnog sastanka. – Ovo je još jedan dokaz aljkavosti i nesposobnosti administracije“, kazao je Michaels. „Jednostavno ne ostavljate ovakve dokumente u pisačima. To je osnovno pravilo – rekao je za američki radio.

Ovaj incident samo je posljednji u nizu sigurnosnih propusta tijekom mandata bivšeg predsjednika. Ranije ovog tjedna, članovi grupnog chata američke Imigracijske i carinske službe (ICE) slučajno su uključili neovlaštenu osobu u razgovor o istrazi pokušaja ubojstva. U ožujku, dužnosnici nacionalne sigurnosti greškom su dodali novinara u chat vezan uz planirane vojne operacije u Jemenu.