Otkriveno što je Putin tražio od Trumpa i Ukrajinaca za prekid rata: Hoće li Kijev pristati?

Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s Donaldom Trumpom u petak na Aljasci zatražio je da se Ukrajina povuče iz istočne regije Doneck kao uvjet za okončanje rata, dok bi zauzvrat zamrznuo bojišnicu u južnim oblastima Herson i Zaporižja, izvijestio je Financial Times. Samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, u Washingtonu će se održati sastanak američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na koji su, kako je rekla za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem, pozvani i europski lideri.

Prema navodima četvero izvora upoznatih s razgovorima, Putin je svoj prijedlog iznio Trumpu na Aljaski u petak. Američka administracija sastanak u Aljasci ocijenila je kao “veliki napredak”, iako nije došlo do dogovora o okončanju rata u Ukrajini.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz okupit će u nedjelju putem videokonferencije zemlje iz "koalicije voljnih" kako bi pripremili sljedeće korake u mirovnim pregovorima o Ukrajini, objavila je u subotu Elizejska palača. Konzultacije će se održati dan prije putovanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Washington i nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak na Aljasci.

"Predsjednik Republike sutra će u 15 sati zajedno s premijerom Starmerom i kancelarom Merzom predsjedati sastankom 'koalicije voljnih' putem videokonferencije, nakon sastanka koji je održan na Aljasci i prije putovanja predsjednika Zelenskija u Washington 18. kolovoza", objavila je palača. Saveznici Ukrajine trebali bi raspraviti pitanje sigurnosnih garancija koje bi se dali Kijevu u okviru mogućeg mirovnog sporazuma. Također bi trebali razmotriti što bi mogli biti okviri takvog sporazuma između Ukrajine i Rusije, kažu diplomati.

Nakon samita u petak s Putinom, Trump je dao do znanja da su njegovi napori sada usmjereni na izradu mirovnog sporazuma koji bi omogućio okončanje rata, bez prolaska kroz fazu primirja. "Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.