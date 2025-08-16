Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI ZAHTJEV RUSA

Otkriveno što je Putin tražio od Trumpa i Ukrajinaca za prekid rata: Hoće li Kijev pristati?

Trump Welcomes Putin in Alaska for Ukraine Peace Talks.
Foto: Kremlin/NEWSCOM
1/18
Autori: Bernard Čavar/Hina, Tomislav Kardum/Hina
16.08.2025.
u 18:12

U Washingtonu će se održati sastanak američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na koji su, kako je rekla za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem, pozvani i europski lideri.

Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s Donaldom Trumpom u petak na Aljasci zatražio je da se Ukrajina povuče iz istočne regije Doneck kao uvjet za okončanje rata, dok bi zauzvrat zamrznuo bojišnicu u južnim oblastima Herson i Zaporižja, izvijestio je Financial Times. Samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, u Washingtonu će se održati sastanak američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na koji su, kako je rekla za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem, pozvani i europski lideri.

Prema navodima četvero izvora upoznatih s razgovorima, Putin je svoj prijedlog iznio Trumpu na Aljaski u petak. Američka administracija sastanak u Aljasci ocijenila je kao “veliki napredak”, iako nije došlo do dogovora o okončanju rata u Ukrajini.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz okupit će u nedjelju putem videokonferencije zemlje iz "koalicije voljnih" kako bi pripremili sljedeće korake u mirovnim pregovorima o Ukrajini, objavila je u subotu Elizejska palača. Konzultacije će se održati dan prije putovanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Washington i nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak na Aljasci.

Nadrealne scene: Ovako je Trump zapljeskao Putinu, nad glavama im preletio borbeni avion

"Predsjednik Republike sutra će u 15 sati zajedno s premijerom Starmerom i kancelarom Merzom predsjedati sastankom 'koalicije voljnih' putem videokonferencije, nakon sastanka koji je održan na Aljasci i prije putovanja predsjednika Zelenskija u Washington 18. kolovoza", objavila je palača. Saveznici Ukrajine trebali bi raspraviti pitanje sigurnosnih garancija koje bi se dali Kijevu u okviru mogućeg mirovnog sporazuma. Također bi trebali razmotriti što bi mogli biti okviri takvog sporazuma između Ukrajine i Rusije, kažu diplomati.

Nakon samita u petak s Putinom, Trump je dao do znanja da su njegovi napori sada usmjereni na izradu mirovnog sporazuma koji bi omogućio okončanje rata, bez prolaska kroz fazu primirja. "Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
Trump Welcomes Putin in Alaska for Ukraine Peace Talks.
1/102
Ključne riječi
rat u Ukrajini Donald Trump Vladimir Putin Summit na Aljaski

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
18:35 16.08.2025.

dakle trade svoje za svoje....tako je to kada diraš medvjeda bez razloga

Avatar BravarBroz
BravarBroz
18:50 16.08.2025.

Što bi s europskim ultimatumima o bezuvjetnom prekidu vatre? Da li su Rusi ili Ukrajinci na koljenima?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još