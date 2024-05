Neviđeni skok cijena parkiranja izazvao kaos na Krku, putnici morali pješke vući kofere: 'Promet im je ionako slab...'

Odluka uprave Zračne luke Rijeka da naglo i bez najave poveća cijene ulaska na parkiralište za autobuse i taksi prijevoznike izazvala je ozbiljne probleme. Naime, još prošlog mjeseca ulaz u riječku zračnu luku bio je 15 eura, a sada je 350 eura, što je rezultiralo time da su putnici, uključujući i mnoge starije osobe, morali pješice prijeći znatnu udaljenost od zračne luke do svojih vozila, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo.

Putnici o kojima je riječ doputovali su iz Frankfurta, a zbog "novonastalih okolnosti" morali su pješice proći nekoliko stotina metara dugi put do lokaliteta, gdje su ih čekali busevi. Novi list čak je objavio i video putnika koji hodaju po cesti i vuku kofere.

– Drugog izbora jednostavno nismo imali jer je odluka Uprave Zračne luke doslovce donesena preko noći, bez najave i s velikim zakašnjenjem u odnosu na uobičajenu poslovnu praksu naše branše koja cijene ugovara i godinu prije izvršenja same usluge. Poskupljenje koje je, i načinom na koji je obznanjeno, ali u razmjerima u kojima je određeno, sad zateklo sve nas u turističkoj industriji, jednako kao i autobusere, ali i ostale prijevoznike, nije nam ostavilo druge mogućnosti od objašnjavanja gostima da će morati hodati. I to ne krivnjom nas iz domaćih agencija, niti naših kolega i partnera iz inozemnih agencija, niti samih prijevoznika, već isključivo krivnjom ljudi koji ovom zračnom lukom upravljaju na krajnje čudan, i za okolinu u kojoj posluju – kazala je za Novi list vlasnica jedne turističke agencije Katarina Hauptfeld.

Dodaje kako im stiže više desetaka njemačkih gostiju koje će s aerodroma prevesti u Opatiju, gdje se ukrcavaju na brodsko krstarenje Kvarnerom. – Autobusni prijevoznik kojeg smo angažirali netom prije same realizacije tog transfera obavijestio nas je da će sam ulazak njegova autobusa na parking zračne luke koštati više od ugovorene cijene transfera s Krka do Opatije, zbog čega su predstavnici te tvrtke odlučili da nam uslugu ipak neće moći izvršiti po ranije ugovorenoj i do sad uobičajenoj cijeni.

VEZANI ČLANCI:

U takvim smo se okolnostima odlučili putnicima pokušati objasniti razloge zbog kojih ćemo ih moliti da s nama pješače, uz napomenu da ćemo im se za stvorenu neugodnost do koje nije došlo našom krivnjom "odužiti" dodatnim uslugama koje ćemo im osigurati tijekom krstarenja. Kako bilo, ovo nije niti može biti rješenje za situaciju koja je neodrživa i koja, po meni koja već desetljećima radim u turizmu, pokazuje isključivo to da onaj tko upravlja ovom zračnom lukom jednostavno ne zna svoj posao, niti razumije gdje posluje.

Kad ti je promet ionako slab, zar ne bi bilo normalno tražiti način da ga intenziviraš i potakneš, na sve načine pa čak i omogućavanjem besplatnog parkirališta, odnosno ulaska i izlaska vozila kojima se avioputnici transferiraju do njihovih konačnih odredišta – pita se Hauptfeld.

VEZANI ČLANCI:

Putnici iz Frankfurta, unatoč činjenici da su među njima većinom bili vremešni turisti, ipak nisu dramatizirali zbog priuštene im avanture, iako nisu krili niti svoju začuđenost i iznenađenost okolnostima o kojima ih je, prije no što je karavana krenula, informirao njihov vodič.

– Lijepo je vrijeme, na odmoru smo, stoga i nije bilo tako teško odraditi ovu šetnju – rekla je jedna putnica ne propustivši ipak napomenuti da smatra da takva praksa nije niti bi trebala biti uobičajenom.

– Meni nije bio problem jer sam u dobroj kondiciji, ali za putnike koji možda imaju kakav zdravstveni problem, posebice u smislu otežanoga kretanja, ovakva bi završnica putovanja mogla predstavljati izazov, i to poveći – dodao je drugi Nijemac iz iste kolone, ustvrdivši u šali da je ovih nekoliko stotina završnih metara ujedno bilo i najteži dio njegova puta od Frankurta do Krka.

FOTO Pogledajte što se danas nudi na šibenskoj tržnici: Kilogram jagoda prodaju po jako visokoj cijeni