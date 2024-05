Provjerili smo koliko koštaju maturalne zabave: Za kraj srednje škole treba izdvojiti malo bogatstvo

Završetak srednje škole mladima donosi brojne izazove poput polaganja državne mature, upisa na fakultet ili pronalaženja prvog posla. I dok maturanti i maturantice o svemu tome moraju voditi računa, postoji i jedna "slatka briga", a to je maturalna zabava. Riječ je o proslavi na kojoj se učenici opraštaju od svojih kolega i profesora te koja mnogima dugo ostaje u sjećanju. Iako je riječ o lijepoj tradiciji, ona može ispasti i poprilično skupa. Naime, učenici nerijetko kraj svog srednjoškolskog obrazovanja obilježavaju vrlo svečano, a puno toga treba platiti - od odjeće i obuće, do hrane i benda. Provjerili smo kako se ove godine kreću cijene te koliko bi učenici i njihovi roditelji trebali izdvojiti za maturalnu večer.

Brojni maturanti i maturantice veliki fokus pridaju svome izgledu na maturalnoj zabavi. Učenici biraju košulje i odijela, a učenice traže haljine i visoke potpetice. Cijene odjeće variraju ovisno o trgovini i brendu, a prednost je i postojanje online trgovina. Osim velikog izbora, odjeća se tako može pronaći i po znatno povoljnijim cijenama. Pretragom nekoliko popularnih destinacija za kupnju, vidimo kako se odijela mogu pronaći uglavnom od 150 eura naviše. Formalnije košulje uglavnom se kreću od 30 eura, a cipele su ponešto skuplje od toga. Jedna trgovina, primjerice, nudi i paket za maturante pa se tako odijelo, leptir mašna, košulja i cipele mogu nabaviti za 250 eura.

Kada je riječ o odjeći za maturantice, svečane haljine ispod 50 eura su rijetkost, a one dosežu iznose i od oko 300 eura. Visoke potpetice uglavnom su oko 50 eura i više, dok torbice kreću od oko 30 eura. Spomenute cijene prosjek su trenutne ponude u popularnim online i high street trgovinama, a svaki "luksuzniji" odabir imat će i takvu cijenu. Uz to, maturantice često za maturalnu zabavu požele otići na frizuru, šminkanje i na manikuru. Cijene tih usluga, također, mogu znatno varirati, no zasigurno nije riječ o malom trošku. Oni koje pak požele iznajmiti limuzinu za dolazak na maturalnu, za to bi morali izdvojiti oko 120 eura za sat vremena. Osim odijevanja maturanata, trošak su i prostor za zabavu, hrana, bend... Maturalne zabave, kako nam je potvrdilo i više ravnatelja srednjih škola diljem Hrvatske, organiziraju učenici. Nikola Vujačić, ravnatelj Gimnazije Pula, pojašnjava kako škole u pravilu ne smiju organizirati aktivnosti koje su po svojem karakteru isključivo zabavne.

"Svi troškovi će biti pokriveni i maturanti se nadaju da će uspjeti sponzorstvima pokriti troškove večere i večere za pratnje. Ova generacija je izrazito proaktivna te su kroz školsku godinu imali niz aktivnosti kojima su prikupljali sredstva. Cijene su jako poskupjele kao i sve i užasno je bilo teško učenicima organizirati večeru. Mi kako škola zbilja ne bismo htjeli da učenicima maturalna zabava postane opterećenje i preveliki trošak. To zbilja nema smisla", istaknuo je ravnatelj.

Anita Perišić, ravnateljica Gornjogradske gimnazije, kaže nam kako će cijena ulaznice za maturalnu zabavu biti 78 eura plus 3 eura po pozvanom nastavniku. Taj iznos uključuje najam prostora od 19.30 do 05.00 sati, piće dobrodošlice, neograničenu konzumaciju sokova, vode, piva te vina, švedski stol, slatki stol, dekoraciju dvorane, servis osoblja nakon ponoći, zaštitare, glazbu, a za ravnateljicu i razrednike je besplatno. "Cijene su porasle, no ovo je u središtu Zagreba. Za vrijeme koronavirusa bili smo na imanju izvan Zagreba pa je cijena bila slična", komentira ravnateljica Perišić. Dinka Džeko, ravnateljica Graditeljske tehničke škole, kaže kako će učenici maturalnu zabavu plaćati po 80 eura. U tu će cijenu biti uključeni piće za roditelje, večera za učenike i nastavnike te glazba, dok je fotografiranje dogovoreno posebno.

U zadarskom restoranu Divino cijena stolice po maturantu iznosi 50 eura s pićem, ali bez alkohola, dok su profesori na 50 posto od cijene. Uključeni su hladno predjelo, glavno jelo te desert. "Cijena ovisi i o broju maturanata, ali najčešće je to od 120 osoba pa na više ovisi o pratnji. Pročitao sam nedavno koliko su te cijene velike, za organizirati maturalnu večer, što nije točno jer ljudi nisu upoznati tko to organizira i na koji način. Mi samo pružamo uslugu prostora, hrane i osoblja", ističu iz Divina. Gabrijela Nikolić iz Studentskog centra Split kaže kako je cijena maturalne večere u Restoranu Kampus oko 55 eura po osobi. "Cijena ovisi o jelovniku koji škole odaberu. Broj učenika po školama uglavnom je sličan te ne utječe na cijenu, a bend i fotografi su u organizaciji škole", pojašnjava.

O kojim je sveukupno troškovima za maturalnu zabavu riječ, otkrili su nam učenici zagrebačke Prve gimnazije. Maturantice Vila Bušić i Ema Babić uključene su u organizaciju zabave za svoju generaciju. Kako kažu, maturalnu večer organizira ukupno pet učenika. Oni su se javljali raznim hotelima i imanjima, a na kraju se odlučili za Hilton. S obzirom na to da u njihovoj generaciji ima 160 učenika, bilo im je važno da prostor bude dovoljno velik. Cijene restorana i imanja bile su, pojašnjavaju, više-manje iste.

"Sve cijene varirale su između 80 i 100 eura po učeniku", kazale su maturantice te dodale kako se na učenike dijeli trošak profesora i stručne službe. To bi, naime, trebalo ispasti još oko 15 do 20 eura po osobi, ovisno o tome koliko se profesora odazove pozivu. Maturanti će tako platiti između 100 i 150 eura, a imat će salu, DJ-a, švedski stol te neograničenu konzumaciju vina, pive i sokova. Nisu uključena samo žestoka pića koja si sami mogu donijeti.

Zagrebačke maturante pitali smo i koliko će potrošiti na odjeću te ostale dodatke. "Ja nisam kupovala haljinu, već idem u maminoj rozoj vjenčanici. Treba naći udobne cipele u kojima se može stajati cijelo vrijeme. Ove koje sam ja gledala variraju između 150 i 200 eura. Torbica je manje, maksimalno 100 eura, makar mislim da se može i do 50 naći. Šminka i frizura postale su jako skupe. Šminkanje je od 100 do 150 eura, ovisi kod koga, a frizura između 50 i 100 eura", kaže Vila te naglašava kako se i preinake na haljinama naplaćuju barem 50 eura.

"Haljinu nisam još našla, vjerojatno ću je šivati. Ne znam koliko će to doći, puno vjerojatno. Šminka i frizura su mi najgori. Nisu samo novci, treba naći i termin jer ne može se otići dan prije", navodi Ema te dodaje kako se za njihovu večer trebaju pripremiti i roditelji, braća, sestre... "Nigdje kraja tim troškovima", ustvrdila je maturantica.

A kako se pripremaju mladići, otkrio nam je njihov kolega Bartol: "Muške pripreme nisu nešto prekomplicirane. Otišao sam s mamom još prije mjesec i pol vidjeti što bih otprilike. Većina dućana za odijela nudi skraćivanje po mjeri. Otprilike je od 300 do 350 eura odijelo - košulja, hlače i sako. Remen može biti oko 20, 30 eura, cipele 150 eura. Rekao bih da sve zajedno bude oko 500 i nešto eura".

Ema je istaknula kako je mladićima isplativije kupiti odijelo jer će ga moći ponovno nositi, što nije čest slučaj s maturalnim haljinama. "Dečki odijelo kada kupe, oni ga mogu iskoristiti jako puno puta i to njegovo odijelo može služiti za sve i svašta. Kod cura su haljine jako specifične i raskošne jer svaka želi biti posebna. Teško da ćemo ih koristiti opet. Nama zapravo to što potrošimo na haljinu, kao da smo bacili u smeće jer nakon maturalne, mi s tim skoro ne možemo ništa".

S obzirom na to da će troškovi maturanta biti i veći od 500 eura, Vila se osvrnula na reakcije roditelja: "Mislim da oni razumiju koliko je to nama bitna večer. To je kraj srednje, zadnji put se vidimo kao ekipa i to jedna prilika gdje možemo biti svečani. Mislim da su skroz ok s time".

"Roditeljima koji to ne mogu svojoj djeci omogućiti jako je teško. Naša škola je super jer imamo svoje fondove i zaklade. Ako nekome nešto fali, mi to možemo financirati. Ne mogu zamisliti kako je u drugim školama koje nemaju te mogućnosti", kazala je Ema.