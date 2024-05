Zbog čega su maturalci i školski izleti sve skuplji? U odnosu na prije 15 godina, cijene su dvostruko veće

Školski izleti i maturalna putovanja poskupljuju iz godine u godinu, ove su godine u prosjeku skuplji deset do 15 posto nego lani, a mnogim je roditeljima sto euro dnevno za maturalac puno previše. Koliko su cijene školskih putovanja realne, ima li pretjerivanja, je li Španjolska i dalje broj jedan te o drugim aktualnostima razgovaramo s Juricom Glavinom, članom uprave Udruge hrvatskih putničkih agencija za školski turizam i direktorom agencije Eklata.

– Na cijene školskih putovanja utječe niz čimbenika, od destinacije i broja učenika do sadržaja programa…, no najznačajniji udio imaju troškovi smještaja i prijevoza, koji su posljednjih godina sve veći. Uz povećanje gotovo svih ulaznih troškova, suočavamo se i s problemom nedostatka vozača, voditelja putovanja i agencijskih djelatnika pa je sve to utjecalo na dinamiku rada i kreiranje cijena. Što se pretjerivanja tiče, agencijske marže stabilne su desetljećima. Kreću se između deset i dvadeset posto bruto i ne dižu one cijene, već ostale usluge od kojih se sastoji paket-aranžman. Sve to rezultiralo je time da su školska putovanja u odnosu na cijene prije petnaestak godina poskupjela gotovo dvostruko.

Je li se to negativno odrazilo na broj djece i mladih koji odlaze na izlete i maturalce?

Školska putovanja važan su dio obrazovnog procesa, ali i odrastanja. Roditelji se, stoga, bez obzira na imovinski status pobrinu da njihova djeca ne ostanu zakinuta. Jedino, rast cijena skratio je višednevna školska putovanja u prosjeku za jedan dan u odnosu na prije korone.

Po nekima bi maturalna putovanja bila osjetno jeftinija da se održavaju izvan ljetne sezone, primjerice u listopadu, kad su cijene i do 30 posto niže nego u kolovozu. Što vi mislite?

Kad bi postojala ravnomjernija distribucija termina tijekom godine, to bi se sigurno povoljno odrazilo na konačnu cijenu. Sad gotovo sve škole putuju u isto vrijeme, u svibnju, lipnju i rujnu, a srednjoškolski maturalci i u drugoj polovini kolovoza, što stvara velik pritisak na pružatelje usluga, koji su suočeni i s globalnom inflacijom i s nedostatkom radnika. Sve to diže cijene. Kada je riječ o Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, tada je u jeku i turistička sezona s visokim cijenama. Putničke agencije mogu putovanja realizirati u bilo koje doba godine, ali odluka je na školama, koje u godišnjem programu predvide termine putovanja koja su sastavni dio njihova kurikuluma.

Top-listu najtraženijih destinacija za maturalna putovanja i dalje predvodi Španjolska?

Tako je, Španjolska je i dalje jedna od najpoželjnijih destinacija i tu se nije mnogo promijenilo u posljednjih dvadesetak godina. Uz Španjolsku i dalje su popularne i Grčka, Italija te Češka. No, posljednjih godina sve su popularnije i Nizozemska, Velika Britanija, Irska, pa čak i Škotska. U prva dva razreda srednje škole organiziraju se i dvodnevni izleti, najčešće u Austriju i sjevernu Italiju, a na takozvani mali maturalac od četiri-pet dana ide se uglavnom u hrvatske destinacije.

Neki za maturalna putovanja traže jeftinije varijante, BiH, Crnu Goru i sl., koliko je to uzelo maha?

Sarajevo je jedna od standardnih kraćih destinacija za dva do tri dana, a i Crna Gora je posljednjih godina postala tražena za srednjoškolska maturalna putovanja.

Koje destinacije preferiraju osnovci?

Posljednjih nekoliko godina za izlete su najpopularnije destinacije s multimedijalnim, interaktivnim sadržajima prilagođene "digitalnom dobu", kao i one s avanturističkom ponudom. Riječ je o multimedijalnim muzejima, tematskim i znanstvenim parkovima, prezentacijskim centrima nacionalnih parkova i parkova prirode... To su destinacije za koje se traži termin više, pogotovo u proljeće i jesen. Među najpopularnijima su Muzej krapinskih neandertalaca, Park znanosti Oroslavje, Memorijalni centar "Nikola Tesla" u Smiljanu, a posljednje dvije godine velik boom doživjeli su i Memorijalni centar "Faust Vrančić" na Prviću te Ivanina kuća bajki u Ogulinu. Tražen je i Eko kampus u Nacionalnom parku Krka ili Geo-info centar u Voćinu Parka prirode Papuk. Naravno, uz suvremenu multimedijalnu interpretaciju prirodne baštine, mlade zanimaju i gradovi, a to je jezgra svakog putovanja.

Od pomoći bi roditeljima mogla biti aplikacija koja je u izradi i koja bi im omogućila da sami kreiraju duljinu, sadržaje i, u konačnici, cijenu putovanja. Možete li reći detaljnije o čemu se radi?

U Eklati smo još prošle godine kreirali jedinstvenu web aplikaciju Izlet.hr (www.izlet.hr) putem koje u samo nekoliko klikova ravnatelji, nastavnici, roditelji i učenici mogu samostalno izraditi kompletan program svoga jednodnevnog školskog izleta u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji te na svoj mail, u samo nekoliko minuta, dobiti informaciju o cijeni. Taj proces mogu ponavljati neograničen broj puta dok ne budu u potpunosti zadovoljni programom i cijenom. Sličnu aplikaciju ponudit ćemo i za maturalna putovanja, a bit će spremna do početka nove školske godine u rujnu.