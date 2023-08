Neumoljivi suci: Otac ide na 10 mjeseci u zatvor zbog neuzdržavanja sina

Tročlano sudsko vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu po predsjedanju sutkinje za mladež Ike Peranović (te suci Ilija Jurčević i Tibor Kovačić) opozvalo je uvjetnu osudu izrečenu ocu V. S. (38) iz Zagreba zbog duga za uzdržavanje sina pa će zbog toga morati izdržavati kaznu od 10 mjeseci zatvora, na koju je pravomoćno osuđen u studenome 2018. godine.

Naime, uvjet iz izrečene mu presude bio je da u roku od četiri godine ne počini novo kazneno djelo i obvezan je da u roku od dvije godine i četiri mjeseca isplati 62.171 kunu neisplaćenih iznosa za uzdržavanje sina, te da uredno ispunjava svoju obvezu da na račun majke djeteta kao njegove zakonske zastupnice svaki mjesec uplaćuje po 2000 kuna. Tada je upozoren i da mora surađivati s probacijskom službom kao i na mogućnost opoziva uvjetne osude.

Djetetova majka sudskom je vijeću rekla da V.S. ne kontaktira s djetetom, a ona ne zna ništa o njegovim imovinskim prilikama i radi li ili ne, jer s njim ne kontaktira. Nije mogla reći koliko je okrivljenik od pravomoćne osude platio za uzdržavanje, a procijenila je "možda 10.000 kuna". Naknadno je pribavila točne podatke pa je sucima rekla da je platio ukupno 35.300 kuna. Upitana od sutkinje Peranović je li točno da je osuđenik, kako proizlazi iz izvješća probacijske službe, izjavio da djeca puno vremena provode kod njega te da se ona dogovorila s njim da neko vrijeme ne treba plaćati uzdržavanje, odgovorila je kako to nije točno te da za to prvi put čuje. Osuđenikov branitelj je rekao da mu je osuđenik putem e-maila proslijedio ugovor o radu kao dokaz da će raditi u Njemačkoj te tako doći u priliku nakon tri mjeseca podići kredit pa je predložio da se rasprava odgodi do listopada kako bi dobio priliku podmiriti dug.

VEZANI ČLANCI:

Sudsko vijeće to očito nije impresioniralo i umililo. Od probacijske službe dobili su izvješće o uplati 4400 kuna u odnosu na dug za uzdržavanje, te 27.900 kuna za redovno uzdržavanje, pa su zaključili da je od ukupnog iznosa od 158.177 kuna do isteka roka provjeravanja isplatio 35.300 kuna.

"Osuđenik je mlada, zdrava i radno sposobna osoba koja je bila u mogućnosti raditi i na taj način ostvarivati materijalna sredstva koja su potrebna za uzdržavanje vlastitog djeteta. Iznos koji je plaćen ne predstavlja niti polovicu iznosa kojeg osuđenik duguje prema svom maloljetnom djetetu. U ispunjavanju posebne obveze osuđenik osim što je nije izvršio ni u segmentu isplate duga od 62.177,01 kunu kao ni u segmentu redovitog mjesečnog plaćanja u iznosu od 2.000,00 kuna za svaki mjesec, i ono što je platio nije plaćao redovito već povremeno. Ovakvim svojim ponašanjem osuđenik je jasno pokazao da ima trajno negativni stav prema svojoj obvezi uzdržavanja svog vlastitog maloljetnog djeteta.", obrazložilo je sudsko vijeće odluku na koju se otac može žaliti u roku od 15 dana.

VIDEO: Horor uvjeti na najvećem sudu u Hrvatskoj, pogledajte s čime se sve 'bore' službenici u pravosuđu