Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Moramo se boriti protiv propagande

Netanyahu tvrdi da bi palestinska država ugrozila postojanje Izraela

Benjamin Netanyahu
Foto: Reuters/Pixsell
1/5
VL
Autor
Hina
21.09.2025.
u 16:44

Morat ćemo se (...) boriti u UN-u i na svim drugim frontama protiv lažne propagande protiv nas i protiv poziva na stvaranje palestinske države koja bi ugrozila naše postojanje i predstavljala apsurdnu nagradu za terorizam, izjavio je izraelski premijer

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ranije u nedjelju, neovisno o britanskom, kanadskom i australskom priznanju Palestine, da bi stvaranje palestinske države ugrozilo postojanje Izraela i obećao da će se boriti protiv poziva u tom smislu pred Općom skupštinom UN-a.

„Morat ćemo se (...) boriti u UN-u i na svim drugim frontama protiv lažne propagande protiv nas i protiv poziva na stvaranje palestinske države koja bi ugrozila naše postojanje i predstavljala apsurdnu nagradu za terorizam“, izjavio je izraelski premijer prije sastanka izraelskog kabineta.

„Međunarodna zajednica će nas o tome saslušati u nadolazećim danima“, dodao je.

Velika Britanija, Australija i Kanada objavile su u nedjelju rano poslijepodne kako službeno priznaju Državu Palestinu, a takvo priznanje najavilo je više država na predstojećem zasjedanju Opće skupštine UN-a idućeg tjedna u New Yorku.

Izrael započeo kopnenu ofenzivu na Gazu: Ima mrtvih i ranjenih, grad u plamenu
Benjamin Netanyahu
1/19
Ključne riječi
Palestina Izrael Benjamin Netanyahu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još