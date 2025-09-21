Netanyahu tvrdi da bi palestinska država ugrozila postojanje Izraela

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ranije u nedjelju, neovisno o britanskom, kanadskom i australskom priznanju Palestine, da bi stvaranje palestinske države ugrozilo postojanje Izraela i obećao da će se boriti protiv poziva u tom smislu pred Općom skupštinom UN-a.

„Morat ćemo se (...) boriti u UN-u i na svim drugim frontama protiv lažne propagande protiv nas i protiv poziva na stvaranje palestinske države koja bi ugrozila naše postojanje i predstavljala apsurdnu nagradu za terorizam“, izjavio je izraelski premijer prije sastanka izraelskog kabineta.

„Međunarodna zajednica će nas o tome saslušati u nadolazećim danima“, dodao je.

Velika Britanija, Australija i Kanada objavile su u nedjelju rano poslijepodne kako službeno priznaju Državu Palestinu, a takvo priznanje najavilo je više država na predstojećem zasjedanju Opće skupštine UN-a idućeg tjedna u New Yorku.