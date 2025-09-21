Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu kao državu, stižu reakcije iz Izraela i Amerike

Britanski premijer Sir Keir Starmer objavio je da je Velika Britanija službeno priznala palestinsku državnost. Najava dolazi uoči zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku, gdje će pitanje Palestine biti u središtu rasprava. Starmer je već u srpnju naglasio da će London poduzeti taj korak ako Izrael ne ispuni određene uvjete. Odluka predstavlja značajan zaokret u britanskoj vanjskoj politici, budući da su prethodne vlade priznavanje uvjetovale sveobuhvatnim mirovnim sporazumom.

Uz Ujedinjeno Kraljevstvo, Palestinu su ovog vikenda priznale i Kanada te Australija. Britanski ministri tvrde da time žele očuvati nadu u dugoročni mir, ističući i moralnu odgovornost da djeluju.

- Nada u rješenje s dvije države blijedi, ali ne smijemo dopustiti da ta svjetlost ugasne. Velika Britanija danas jasno poručuje: priznaje državu Palestinu - izjavio je Starmer. Dodao je da to znači “siguran Izrael uz održivu palestinsku državu što trenutačno nije tako”.

Britanska vlada priznanje vidi kao polugu za trajni mirovni sporazum koji bi okončao izraelsku okupaciju i uspostavio reformiranu palestinsku vlast bez utjecaja Hamasa. Starmer je naglasio da odluka nije kazna za Izrael, ali i priznao da bi korak vjerojatno bio odgođen da izraelska ofenziva u Gazi nije bila tako žestoka i bez obzira na međunarodno pravo.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potez je nazvao “apsurdnim” i “nagradom za terorizam”. Kritike su stigle i iz SAD-a, no Starmer je poručio da priznanje “nije nagrada za Hamas” te najavio dodatne sankcije protiv vođa te organizacije. „Hamas je brutalna teroristička organizacija. Rješenje s dvije države je suprotno njihovoj viziji i znači da Hamas nema budućnost u politici ni sigurnosti Palestine“, rekao je. Starmer je također pozvao Izrael da omogući više humanitarne pomoći u Gazu, ističući kako “glad, razaranje i smrt desetaka tisuća ljudi” zahtijevaju hitan prekid.

Priznanje dolazi uoči Opće skupštine UN-a, gdje će više od 150 država poduprijeti palestinsku državnost. Uz Ujedinjeno Kraljevstvo, sličan korak najavile su i Francuska, Kanada i Australija. Velika Britanija sada može potpisivati sporazume s palestinskom vladom, a Husam Zomlot bit će priznat kao palestinski veleposlanik u Londonu, s ovlastima da svoje vjerodajnice preda kralju Charlesu. Britanska vlada očekuje da će Palestinska uprava u idućih godinu dana održati izbore, dok Hamas mora biti razoružan i isključen iz budućih struktura vlasti, prenosi The Guardian.

Zamjenik premijera David Lammy, koji je u svojstvu šefa diplomacije dogovorio rokove za priznanje, priznao je da je odluka velikim dijelom “utemeljena na nadi”. „Hoće li ovo nahraniti djecu? Ne. Hoće li osloboditi taoce? To mora doći kroz prekid vatre. Ali djeci buduće palestinske države ne možemo reći da moraju čekati savršene uvjete kako bi imali pravo na vlastitu državu“, poručio je.