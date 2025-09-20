Možda, kada ovaj intervju bude objavljen, mene više neće biti. Gaza gori, granate padaju svuda oko nas, eksplozije ne prestaju –rekao je za Obzor palestinski novinar Ahmed Ghanem. "Ovdje se živi iz minute u minutu, jer svaka bi mogla biti posljednja." Njegove riječi najbolje oslikavaju atmosferu u Pojasu Gaze, mjestu gdje se svakodnevica pretvorila u borbu za goli život. Nema sigurnih zona, skloništa su prepuna, bolnice jedva funkcioniraju, a obitelji žive u stalnom strahu hoće li preživjeti sljedeće sate. Dok međunarodna zajednica raspravlja o političkim inicijativama i mirovnim pregovorima, stanovnici Gaze izloženi su neprekidnom granatiranju te nestašici hrane, vode i lijekova. U takvim okolnostima novinari poput Ghanema postaju rijetki svjedoci stvarnosti. Njihov glas dopire iz ruševina i dima, u trenucima kada je gotovo nemoguće razlikovati dan od noći, a svaka priča ispričana svijetu postaje čin hrabrosti.
'Dok ćete ovo čitati, možda neću biti živ': Dramatičan vapaj novinara Ahmeda Ghanema iz dima i ruševina Gaze
"Djeca u 21. stoljeću umiru od gladi i dehidracije; to nije nesreća, to je sustavno korištenje gladi kao oružja"
