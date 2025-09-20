Naši Portali
POTRESNO SVJEDOČANSTVO

'Dok ćete ovo čitati, možda neću biti živ': Dramatičan vapaj novinara Ahmeda Ghanema iz dima i ruševina Gaze

Autor
Hassan Haidar Diab
20.09.2025.
u 20:59

"Djeca u 21. stoljeću umiru od gladi i dehidracije; to nije nesreća, to je sustavno korištenje gladi kao oružja"

Možda, kada ovaj intervju bude objavljen, mene više neće biti. Gaza gori, granate padaju svuda oko nas, eksplozije ne prestaju –rekao je za Obzor palestinski novinar Ahmed Ghanem. "Ovdje se živi iz minute u minutu, jer svaka bi mogla biti posljednja." Njegove riječi najbolje oslikavaju atmosferu u Pojasu Gaze, mjestu gdje se svakodnevica pretvorila u borbu za goli život. Nema sigurnih zona, skloništa su prepuna, bolnice jedva funkcioniraju, a obitelji žive u stalnom strahu hoće li preživjeti sljedeće sate. Dok međunarodna zajednica raspravlja o političkim inicijativama i mirovnim pregovorima, stanovnici Gaze izloženi su neprekidnom granatiranju te nestašici hrane, vode i lijekova. U takvim okolnostima novinari poput Ghanema postaju rijetki svjedoci stvarnosti. Njihov glas dopire iz ruševina i dima, u trenucima kada je gotovo nemoguće razlikovati dan od noći, a svaka priča ispričana svijetu postaje čin hrabrosti.

Ključne riječi
Gaza Izrael Novinar Palestina Ahmed Ghanem

Komentara 2

BD
Bing_dangg
21:29 20.09.2025.

Ovo je strasno neljudi !

BR
brongostar
21:28 20.09.2025.

Da su vratili taoce svega toga ne bilo, no svi su se radije stavili na stranu terorista Hamasa.

