Nesvakidašnja drama na hitnoj: Muškarac izvukao nož, napao liječnika i čovjeka u čekaonici, pa ubo sebe

U ranim jutarnjim satima u nedjelju, točnije oko 3:48 sati, Policijska postaja Virovitica zaprimila je dojavu da na Hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice Virovitica medicinsko osoblje ima problema s jednom osobom. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja, zatečen je muškarac koji je odbijao suradnju s liječnicima. U jednom je trenutku iz džepa hlača izvadio preklopni nož te si zadao ubodnu ranu u prsa.

Policijski službenici su, uz pomoć liječnika i građanina koji se nalazio u čekaonici, savladali muškarca i spriječili daljnje ozljeđivanje. U incidentu je, osim muškarca koji si je sam nanio ozljedu, lakše ozlijeđen liječnik te građanin koji je pomagao u intervenciji. Policijski službenici pritom nisu ozlijeđeni. Muškarac je zbrinut i prevezen u Neuropsihijatrijsku bolnicu dr. Ivan Barbot u Popovači, a policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, javljaju iz PU virovitičko-podravske.