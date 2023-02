Nestaje li hrvatski jezik među mladima? Kojim to jezikom govori moje dijete?

Bacili ste pogled svojoj tinejdžerici preko ramena u mobitel, iritirani njezinim neprestanim buljenjem u ekran i nemoguće brzim tipkanjem, pokušavajući dokučiti o čemu se to dopisuje cijeli dan i što je to toliko smiješno. Znate već da strpljenja za razgovor ionako nema. YOLO… "idem i ja danas van"… NVM, JK. To je sve što ste uspjeli pročitati prije nego što vas je vaša 13-godišnjakinja uhvatila na djelu i bijesno za sobom zalupila vratima svoje sobe. Zadnje što ste pročitali bila je poruka XOXO. XOXO? Sad ste još frustriraniji, imate osjećaj ne samo da vaša curica prebrzo odrasta i da gubite kontakt s njom, nego i da je doslovce ne razumijete. Dok vas ne gleda, za pomoć se obraćate svemogućem prijatelju Googleu. Upisujete u tražilicu XOXO. Hm… hugs and kisses, pusa i zagrljaj? I nije tako loše. Samo od koga? Nadate se da je od Tene iz škole, ali što ako se radi o nekom dečku? Možda starijem?! Ipak je premlada. Možda vam nekoga skriva?! Surfate dalje… YOLO… Čitate: You only live once. Upalili su vam se svi alarmi. "Živi se samo jednom?!" Što ovo treba značiti? Možda će se upustiti u nešto riskantno? I još k tome ide danas van? E, neće….