Nesreća na A1 kod Šibenika: Sudjelovao jedan motocikl, vozač i putnica prebačeni u bolnicu

Ovog četvrtka u poslijepodnevnim satima došlo je do prometne nesreće kod mosta iznad rijeke Krke u kojoj je sudjelovao jedan motocikl, izvijestila je policija.

Do nesreće je došlo oko 15,14 sati i to na autocesti A1, a sudjelovali su vozač motocikla i putnica te su prebačeni u OB Šibenik radi utvrđivanja ozljeda, no policija navodi kako su u mogućnosti razgovarati s osobljem. Promet je otežan jednim krakom u smjeru Zagreba, a obavljaju se radnje očevida.

