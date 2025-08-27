Naši Portali
POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Netko je izbacio hrpu smeća u dvorište brodskog gradonačelnika

Ivica Galovic/PIXSELL/Grad Slavonski Brod
Autor
Vedran Balen
27.08.2025.
u 09:16

U Gradu zasad nemaju više informacija, ali će se s novim saznanjima obratiti javnosti.

Dvorište obiteljske kuće slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare zasuto je u noći s utorka na srijedu hrpom smeća. Čini se da je nepoznati počinitelj na ovaj način želio izraziti svoje nezadovoljstvo i poslati poruku. Vijest je jutros osvanula na službenoj stranici Grada Slavonskog Broda. Policija istražuje slučaj. U Gradu zasad nemaju više informacija, ali će se s novim saznanjima obratiti javnosti.

- Noćas je dvorište gradonačelnika Mirka Duspare od strane nepoznatog počinitelja zasuto otpadom. Odmah po saznanju o događaju obaviještena je policija, koja treba započeti s uviđajem i daljnjim postupanjima u skladu sa zakonom. Trenutno nemamo više informacija o okolnostima ovog događaja, no o svim novim saznanjima javnost će biti pravovremeno obaviještena - priopćeno je jutros iz brodske Gradske uprave.

Ključne riječi
smeće Slavonski Brod Mirko Duspara

