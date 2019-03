Neodgovorni roditelji odbili su cijepiti sina. Kažnjeni su s 5,3 milijuna kuna

Što se može dogoditi roditeljima u Americi ako odbiju cijepiti svoje dijete? Prvo, ono doista može oboljeti od tetanusa. A onda vas uz to, kako je otkrila jedna obitelj iz Oregona, to može još i koštati, i to ni manje ni više nego 812 tisuća dolara (5,3 milijuna kuna).

Prvi slučaj u 30 godina

Nakon slučaja na američkim društvenim mrežama ponovo se razvila diskusija o pravu roditelja da odbiju cijepiti svoje dijete protiv bolesti za koje se vjerovalo da su u SAD-u iskorijenjene.

Radi se o šestogodišnjem dječaku koji je, igrajući se, porezao čelo, rana mu je očišćena i zašivena kod kuće, no šest dana kasnije počeli su grčevi, ukočili su mu se vrat i leđa, imao je teškoće s disanjem te mu se grčila čeljust zbog čega više nije mogao otvoriti usta. Barem je ovo posljednje bilo jasan znak da je moguće da dječak ima tetanus. Bolest mu je doista i dijagnosticirana u bolnici, odmah se pristupilo liječenju, primio je cjepivo. Prvi put u životu.

Bio je to prvi slučaj tetanusa u Oregonu u više od tri desetljeća. U bolnici i na rehabilitaciji dječak je proveo osam tjedana. Stručnjaci su teško mogli vjerovati da se ponovo susreću s tetanusom. No dječakova obitelj suočila se s jednom drugom nevjericom. Stigao je, naime, račun za njegovo liječenje – 811.929 dolara, i to bez prijevoza helikopterom od kuće do bolnice, rehabilitacije i kontrolnih pregleda u ambulanti. Izvješća ne spominju je li iznos plaćen i tko ga je platio.

Nakon svega roditelji su ponovo odbili cjepivo bez obzira na to što su se uvjerili kakvu opasnost necijepljenje donosi. Pogotovo kada se zna kolika je cijena jedne doze cjepiva – između 24 i 30 dolara.

Epidemija ospica

Slučaj je visokopubliciran i zbog epidemije ospica među necijepljenom djecom koja je natjerala više američkih država da preispitaju svoje zakonodavstvo kojim se regulira cijepljenje.

Svjetska zdravstvena organizacija otpor prema cijepljenju proglasila je najvećom prijetnjom zdravlju ove godine.

Pogledajte video prosvjeda protiv obveznog cijepljenja: