Nenad Periš: Svatko od roditelja bi napravio što radim ja. Najradije bih se negdje sakrio i čekao

Potraga za Splićaninom Matejem Perišom (27) traje već šest dana, a u Beogradu se nalazi i njegov otac Nenad Periš koji je u kontaktu s policijom te se nada što prije otići kući sa svojim sinom.

"Istraga ide svojim tijekom. Napredak može biti i otklanjanje nekakvih nedoumica koje su se provodile samom istragom i mislim da svakim danom policija provjerava sve one momente koji su njima bitni da bi došli do kraja istrage. Napretka sigurno u istrazi, u samom tom postupku ima, međutim onoga što nema, nemamo konačni odgovor gdje se Matej nalazi. Ja bi samo još htio reći da policija radi svoj posao i da je pustimo da radi svoj posao. Ja njima vjerujem, ako će ga itko naći, naći će ga policija Srbije", kazao je Matejev otac za RTL te osvrnuo na novost da je policija ispitala i taksista s kojim je Matej razgovarao.

VIDEO Menadžerica kluba u kojem je bio Periš: 'Otkad je nestao, ne radimo. Njegov otac nam je došao u nedjelju'

"Pokušao je ući u taksi, na mjesto gdje je predviđeno da ulaze putnici. Kad je vidio da je zaključano, prebacio se na prednje sjedište, nagnuo se i nešto pitao taksistu. Znam da je policija došla do taksista i da je obavila s njime razgovor, nemam povratnih informacija što je bilo, ali na snimci je vidljivo da je taksi bio zauzet u tom trenutku. Ja pretpostavljam po snimci, poznavajući njega i nekakvom logikom da bi on pitao da ga negdje prebaci. Imao je kratke rukave, po meni on je negdje izašao da ode i da se vrati natrag u taj klub. Sad, što je istina ne znam. Ali to su moja nekakva nagađanja. Znam da je policija obavila razgovor s tim taksistom, ali nisam dobio povratnu informaciju u kojem to razvoju dalje ide", kaže Nenad Periš.

Kako navodi, iz Beograda bi volio otići odmah sa svojim sinom.

VIDEO Pričali smo s Beograđanima o nestanku Mateja Periša: 'Nema šanse da ga je netko napao, mi volimo Splićane. A Sava je na tom dijelu duboka'

"Nadam se da ću iz Beograda otići sa svojim sinom, a kad će to biti ja to ne znam. Ja sam tu prvenstveno da budem tu u blizini, da pomognem istražiteljima kojima se zahvaljujem na svemu što rade, a rade vjerujte mi puno, svi su angažirani. I da pomognem njima, da budem tu jer nemam gdje ići, do kad ću biti, ne znam", dodao je.

"Ja nisam bitan, nije Nenad Periš bitan. Bitan je moj sin i vjerujte mi svatko od roditelja bi napravio što radim ja. Ovako bi se osjećao, dajem ove razgovore da ljudi znaju da i da ta jedna istraga. Najradije bih se negdje sakrio i čekao", rekao nam je Nenad te zahvalio svima koji pomažu.