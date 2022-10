Nemarni građanin bacio smeće u šumu, ali ostavio i osobnu iskaznicu: 'Natovare prikolicu i izbace u jarak...'

Jednog nemarnog građanina mogla bi dočekati izdašna kazna nakon što je svoje smeće bacio u šumu, no nije zaboravio maknuti jednu krucijalnu stvar. Naime, organizacija Čisteći Medvjedići otkrila je kako je građanin bacio smeće usred šume, no u toj vreći nalazila se i njegova osobna iskaznica, zbog čega bi ovaj građanin mogao imati probleme.

''Prijavili smo sve lokalnom komunalnom redaru'', napisali su na Facebooku, a ova situacija rasplamsala je žustru raspravu na Redditu.

''Najgora vrsta ljudi po mom mišljenju. 2022. godina je i još postoje debili koji natovare prikolicu smeća, odu negdje u brdo i izbace sve u neki jarak misleći da ako nije pred njihovim očima da nikome i ničemu ne smeta'', požalio se jedan korisnik, dok je drugi objasnio kako postoji odgovornost i s druge strane.

Naime, korisnik je napisao kako je jednom prilikom htio baciti veće količine smeća prikupljene tijekom čišćenja, no na četiri lokacije u Zagrebu njegovo smeće nisu htjeli primiti.

''Na kraju sam se sjetio da imam susjeda koji radi u Čistoći pa sam ga nazvao da je on sredio da uzmu tu na jednom. Da moram zvati susjeda da on nađe kako da odlazim otpad negdje? Pa jel to normalno? Ne možeš sad očekivati da će ljudi prelaziti pola Zagreba i tražiti gdje da odlože smeće. Pa normalno da će otići u šumu, iskipat to kaj imaju i otići ako im treba 4 sata da nađu gdje da odlože jednu sitnu autoprikolicu otpada'', naveo je.

Iako će komunalno redarstvo, odnosno policija otkriti je li vlasnik osobne iskaznice i vlasnik smeća, jedan korisnik naveo je kako ne treba srljati - jer se možda radi o drugoj osobi.

''Ja se bavim čišćenjem i odmah mi je palo na pamet više scenarija. Vidio sam sve i svašta u samo osam godina: "gazda" kojeg nije bilo briga što su radnici slučajno ostavili dokumente, prolazeći pripadnici manjine u kamionu pokupe sve iz susjedstva što im izgleda vrijedno. Bace što im ne treba u šumu. Džepari, beskućnici, neka zlobna "baba" je oštetila osobu koja joj se zamjerila, neka karakonđa podmeće nekome drugome jer joj je dosadno u životu'', navodeo je korisnik.

A što vi mislite, odgovorite u anketi ispod:

Smatrate li da je bilo opravdano prijavljivanje građana s osobne iskaznice? Definitivno, pa i ako nije on bacio smeće, lakše će se otkriti tko je 78,50% +

Nikako nije u redu, sad će možda netko nevin dobiti kaznu! 6,89% +

Ma i da su ga vidjeli, nisu ga trebali uopće prijavljivati 1,65% +

Ma nije osobna iskaznica dovoljan dokaz, piši kući propalo! 12,96% +

