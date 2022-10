Kada ste zadnji put temeljito očistili kantu za smeće? Uz ove savjete učinit ćete to vrlo lako!

Kada su kućanski poslovi u pitanju, čišćenje kante za smeće zasigurno nikome nije omiljen zadatak. No, koliko god grozno i naporno bilo, održavanje kante za smeće čistom vrlo je važno, a ako slijedite ovih nekoliko koraka, bit će vam i lako, piše The Sun.

Prvi korak je da uzmete sredstva za čišćenje, a dobra vijest je da vam neće trebati puno toga. Možete koristiti vruću vodu i sapun, višenamjensko sredstvo za čišćenje ili mješavinu bijelog octa i sode bikarbone. Što se tiče opreme, sve što trebate su gumene rukavice i četka za ribanje.

Maslinovo ulje kao sredstvo za čišćenje? Evo gdje će napraviti `čuda`:

Drugi korak je da nanesete jednu od tri navedene otopine za čišćenje. Ako koristite vruću vodu i sapun, provjerite jeste li unutrašnjost kante napunili samo do četvrtine. Ako koristite višenamjensko sredstvo za čišćenje, tada raspršite, a ako koristite ocat i sodu bikarbonu, pomiješajte jednake količine svakog sastojka u pola šalice ili više, ako vam je kanta jako velika, kako biste stvorili pastu. Posebno tvrdokorna mjesta premažite pastom i ostavite da odstoji oko pet minuta. Ne zaboravite provjeriti je li otopina za čišćenje nanesena na poklopac kante za smeće, te izvana i iznutra.

Treći korak je ribanje. Uzmite četku i oribajte svaki centimetar kante, uključujući i poklopac, te vanjski i cijeli unutrašnji dio. Ako koristite višenamjensko sredstvo za čišćenje, nemojte zaboraviti pošpricati, izribati i zatim opet poprskati, jer će to osigurati najbolje rezultate. Četvrti korak je da isperete kantu za smeće, a to ćete napraviti tako što ćete ju staviti u kadu ili tuš, i isprati čistom, toplom vodom. To će osigurati da nema ostataka otopine za čišćenje i riješit ćete se svih mrlja i tragova prljavštine.

Peti korak je da prebrišete kantu za smeće, a za to uzmite papirnati ručnik i zatim kantu dobro obrišite. Ako želite da vam kanta miriši svježe koliko je to moguće, namočite jastučić od vate dezinficijensom i stavite ga na dno kante prije nego što stavite vreću za smeće.

Preporučuje se da kantu čistite redovito, a to je otprilike svaki puta kada ju ispraznite.

Omekšivačem se savršeno peru prozori: Isprobali smo ovaj viralni hit!