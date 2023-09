Nema više instrukcija i putovanja na tamburicu i džudo, sve je u školi

Za 300.300 hrvatskih osnovnoškolaca, od kojih je oko 35 tisuća prvašića i 145.500 srednjoškolaca, u ponedjeljak je počela nova nastavna godina. I dok u srednjim školama Hrvatske s ovom školskom godinom nema značajnijih izmjena, osnovnoškolski sustav zakoračio je u veliku promjenu – uvođenje cjelodnevne škole.

U eksperimentalnu fazu tako su krenule 62 osnovne škole diljem zemlje, pa će tom velikom promjenom biti obuhvaćena ukupno 12.373 osnovnoškolca koji će u četiri godine primjene, uz svoje nastavnike, profesore i učitelje, postaviti temelje za uvođenje cjelodnevne škole u cijeloj Hrvatskoj.

Dobro za sve

U samoj cjelodnevnoj školi nastava je organizirana u četiri dijela, od koje su dva obvezna za sve učenike, u njoj su povećane satnice hrvatskog, matematike, tjelesnog, glazbenog, likovnog, uvedeni su novi predmeti, povećan je broj odmora, uvedena je potpuno nova rekreacijska pauza, predviđena su tri obvezna obroka za sve učenike, predviđeno je vrijeme za usvajanje, ponavljanje gradiva, pisanje domaće zadaće u školi, ali i niz aktivnosti koje učenici mogu izabrati...

>> VEČERNJI TV Ravnatelj OŠ Ivana Cankara Boris Počuča o cjelodnevnoj školi i prvim iskustvima

– Mislim da će ovaj program jako puno donijeti i djeci, i roditeljima, a samim tim i zaposlenicima škole iako ćemo prave rezultate znati nakon četiri godine. U cjelodnevnu školu ušli smo s najboljom vjerom za našu djecu, koja su nam na prvom mjestu – kazala je Ljiljana Bandić, ravnateljica Osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika, nedaleko od Vukovara, koja je počela s cjelodnevnom školom. Škola će za provođenje cjelodnevne nastave dobiti 232.000 eura, a novac će utrošiti u dodatno poboljšanje školskih uvjeta, nabavu dodatne opreme, uređenje kutka za odmor učenika. Cjelodnevna škola omogućit će toj školi zapošljavanje kuharica, pedagoga i kineziologa, a spomenuta škola u dijelu izvanškolskih aktivnosti, koje se sada održavaju u prostorima škole, svojim će učenicima ponuditi, među ostalim, džudo, tenis i tamburicu. Roditelji djece koja će birati te aktivnosti neće imati nikakve troškove.

– Eksperimentalni program nešto je novo i dobro. Treba znati da on donosi i povećanje sati, ali to nije zbog gomilanja novoga gradiva jer ono ostaje isto. Sada će djeca imati priliku s učiteljima dodatno raditi na nekim dijelovima gradiva – zaključila je Bandić navodeći prednosti cjelodnevne škole u odnosu na onu na koju su svi, i roditelji i učenici, naviknuti. Cjelodnevnu školu započeli su i u Osnovnoj školi Sikirevci koju pohađa 157 učenika. Učenicima će ponuditi, kako kažu, dosta izvannastavnih aktivnosti, od tamburaške sekcije i folklora do sportskih sadržaja, a kao jedan od najvećih dobitaka vide to što će sve te sadržaje uz pomoć vanjskih suradnika kao voditelja sada imati u svojoj školi, dok su prije djeca na njih morala putovati u Đakovo ili Slavonski Brod. Trenutačno provode anketu među učenicima da vide kakvi su im afiniteti i što bi voljeli od aktivnosti imati na raspolaganju u školi.

– Odlučili smo se za ovaj program kako bismo pomogli našoj djeci da dobiju potpomognuto učenje, da im stvorimo bolje uvjete i da ostvare bolje rezultate. Za ono što im nije jasno djeca više neće morati ići na instrukcije. Sve će raditi sa svojim učiteljima, pisati domaće zadaće, raditi istraživanja, projekte, pokuse, sve će raditi u školi. Dakle, imat ćemo učenje kroz timski rad, suradnju, u igri i malo drukčiji pristup. Istina je da će biti malo više sati, ali mislim da će se djeca dobro snaći – kazala je u ponedjeljak Terezija Štrljić, ravnateljica OŠ Sikirevci. U toj su školi, iako su sada prvi put mogla birati žele li umjesto vjeronauka predmet Svijet i ja, svi učenici izabrali vjeronauk. Osnovna škola Podturen s 318 učenika i sva tri područna objekta jedina je u Međimurskoj županiji ušla u pilot-projekt cjelodnevne škole.

– Prvo ćemo uhodati obavezni dio, A1 i A2, a s vremenom ćemo nadovezati B1 i B3 program, koji će se nuditi kao izvannastavne i ostale izvanškolske aktivnosti. Od opreme ćemo kupiti pametne ekrane, nova računala za informatičku učionicu, modularni namještaj po mjeri, didaktička pomagala kao i kombi za prijevoz učenika na B2 programe jer imamo i učenike putnike – kaže ravnateljica Marijana Cerovec. U školi su zbog provođenja cjelodnevne nastave zaposlili još dvoje učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na puno radno vrijeme, učiteljicu hrvatskog i učiteljicu matematike, stručnu suradnicu i kuharice. U Osijeku pak u eksperimentalnom programu sudjeluju dvije škole – Osnovna škola Mladost i Osnovna škola Augusta Šenoe. U Osnovnoj školi Mladost preuređena je kuhinja, nova blagovaonica, a u hodniku škole postavljene su vreće za sjedenje na kojima se učenici odmaraju tijekom odmora.

Pobunjenici ušutjeli

Dodatno opremanje blagovaonice, opremanje školskog sportskog i vanjskog igrališta, obnova opreme u dvorani, opremanje kabineta biologije, kemije, fizike i matematike za učenike, zatim opremanje prostora u kojima će učitelji moći boraviti u školi kako bi većinu poslova odradili u školi, kao i opremanje prostora koje će zajednički koristi učenici u rekreacijskim pauzama i većim odmorima, poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi, nova informatička oprema – sve će to zbog cjelodnevne škole biti u Osnovnoj školi Draganić, jednoj od četiri škole u Karlovačkoj županiji koje su započele s cjelodnevnom školom.

Stolove za stolni tenis škola već ima, sada u prostorije za odmor djece žele postaviti i kauče, opremu, gdje se učenici mogu odmarati, družiti se, opustiti i pripremiti za dio nastave nakon ručka kada im nastavnici pomažu oko svladavanja gradiva, pisanja zadaća, pripremanja za testove, vježbanja zadataka, objašnjavanja gradiva koje nisu razumjeli kako bi što više toga obavili u školi. Neke od tih prostora za odmor već imaju prvi razredi, a sada takve kutke žele i za potrebe ostalih učenika. Osim toga, veliku pauzu klinci mogu provesti na nekom od vanjskih igrališta ili na spravama za motoriku. Iako su neki roditelji bili protiv uvođenja cjelodnevne nastave u toj školi pa su pokrenuli i tužbu, prvoga dana škole među roditeljima nije bilo nikoga tko bi rekao išta protiv ovakvog nastavnog plana.