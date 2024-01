Nema udžbenika, a struka se uči onako kako i treba – praksom u školi i restoranu

Njima su dvije ocjene već zaključene, uskoro će i treća. A za razliku od ostalih svojih kolega, oni nemaju udžbenike. Učenici prvog razreda slastičara Ugostiteljsko-turističke škole Osijek sudjeluju, naime, u eksperimentalnoj modularnoj nastavi, kao velikoj reformi strukovnih škola. Najopsežnija je to promjena u strukovnom obrazovanju u posljednja tri desetljeća, koja je u rujnu započela u devet strukovnih škola u Hrvatskoj. Ključna je novina da učenici više neće morati odmah pri upisu u srednju školu odabrati smjer, nego će birati sektor, dok će odluku o budućem zanimanju donositi na koncu prvog razreda.

Učenje kroz rad

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek trenutačno nudi pet smjerova, a to su kuhar, konobar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist te hotelijersko-turistički tehničar.

– Učenici koji se ubuduće odluče za našu školu upisivat će sektor turizma ili ugostiteljstva. Oni koji izaberu ugostiteljstvo, na koncu prvog razreda odlučuju hoće li biti kuhari, konobari ili slastičari, i to na trogodišnjoj ili četverogodišnjoj razini – započinje ravnatelj ove osječke škole Andrej Kristek. Njihovi eksperimentalni slastičari trenutačno tako uče osnove iz ugostiteljstva, pri čemu će se dotaknuti i slastičarstva, i kuharstva, i posluživanja.

Nema više ciljeva i zadataka predmeta, zamijenili su ih ishodi učenja. Nema više ni predmeta, već postoje moduli. Nema udžbenika, nastavnici sami određuju što im je potrebno od literature kako bi ostvarili skup ishoda učenja. Izrađen je, primjerice, priručnik za slastičarstvo, no samo je to pomoćni alat koji će ih voditi kroz module. Sedam je strukovnih modula u prvom razredu osječkih slastičara, uz one općeobrazovne poput hrvatskog jezika, tjelesnog ili vjeronauka. Na popisu su strukovnih modula, tako, zaštita na radu, komunikacijske vještine, higijena i ekologija, organizacija rada u ugostiteljstvu, procesi obrade namirnica, temeljne vještine u ugostiteljstvu i matematika u struci. Svi su, pak, podijeljeni na dodatne skupove ishoda učenja, odnosno na manje logičke cjeline. Primjerice, u modulu higijena i ekologija grupirana su dva skupa ishoda učenja, konkretno sanitarno-higijenski uvjeti u ugostiteljstvu te ekologija u turizmu i ugostiteljstvu.

– Naglasak je na učenju temeljenom na radu. Svaki je modul podijeljen na vođeni proces učenja i poučavanja, odnosno ono što bi se moglo djelomično voditi kao teorijski dio, zatim na učenje temeljeno na radu te samostalne aktivnosti učenika. Primjerice, vođeni proces učenja i poučavanja može zauzimati 50 do 60 posto satnice, učenje na radu 40 do 50, a samostalne aktivnosti 5 do 10 posto, ovisno o dogovoru na razini škole – prikazuje ravnatelj Kristek.

– Kompliciranije je, nedvojbeno, no učenici uživaju jer se nastava više temelji na praktičnim oblicima rada. Učionica ne bi smjela više imati isti značaj kao prije, iako to zvuči pomalo utopijski, ishodi učenja mogu se steći i na nizu drugih adresa. Nastavnik stranog jezika i nastavnik organizacije poslovanja poduzeća vodili su nedavno naše učenike u jedan osječki hotel i dio ishoda učenja ostvarivali direktno kod poslodavca u suradnji nastavnika struke i mentora iz ugostiteljskog objekta, a to i jest bit - da profesori surađuju i zajedno dolaze do njima sličnih ishoda učenja – nadovezuje se on. Slastičarima je dodijeljeno 140 sati prakse u ugostiteljskom objektu, no dosta učenja na radu odrađuju i u školi.

– Naš centar kompetentnosti zaista je vrhunski opremljen i učenici imaju uvjete kakve nema ni pojedini ugostiteljski objekt. No, jedno je kada slušaju predavanje nastavnika, a drugo kada učenici rade kontinuirano kod poslodavca i steknu dojam kako je to raditi u realnim uvjetima od početka do kraja tjedna. Odlučili smo, stoga, da učenik 140 sati iz modula temeljnih vještina odrađuje u ugostiteljskom objektu. Nema više obvezne prakse jednom tjedno osam sati kod poslodavca. Po modulu, može odrađivati praksu u listopadu u drugom razredu pa tri mjeseca provesti na nastavi u školi i na koncu dva mjeseca opet u restoranu, hotelu... – pojašnjava.

Formula za ocjenjivanje

Koliko će modul trajati, ovisi o CSVET bodovima koje nosi. Modul temeljne vještine u ugostiteljstvu ima 12 bodova, a jedan bod znači 25 sati, što je ukupno 300 nastavnih sati.

– Najduži nam je to modul, proteže se gotovo kroz cijelu godinu. Modul zaštite na radu, pak, traje 25 sati, već je okončan i učenicima su zaključene ocjene, a isti je slučaj i s modulom higijene i ekologije, dok će matematika u struci završiti koncem ožujka. Kada završe, ti moduli više nisu opterećenje učenicima, no upravo tu dolazimo do važnosti suradnje nastavnika, kako bi se znanja koja su stekli utvrđivala, nadograđivala i usavršavala kroz daljnje obrazovanje. Svaki profesor, stoga, mora biti dobro upoznat sa svim sastavnicama kurikuluma – ističe.

Svi su učenici zadovoljili ishode učenja u spomenutim već završenim modulima, no što ako je ocjena negativna?

– Postoji formula za izračunavanje, a gleda se koji skup ishoda nosi najviše bodova i time se mjeri i njegov značaj. Nastavnici izračunaju ili se dogovore koju će ocjenu zaključiti. Isto tako, kada krene dugi, vezani skup ishoda učenja, učenik se može vratiti i kroz rad ostvariti ishode koje nije zadovoljio u prvom dijelu. Važna je praksa, kroz nju može sve ostvariti. Primjerice, ako nije ostvario ishod iz pripreme dizanog tijesta, može ga dodatno ostvariti kroz organizaciju Dana kruha u školi i pokazati nastavniku da je svladao tu vještinu, odnosno određene ishode – govori ravnatelj Kristek.

Nastavnike su zadužili po modulima i izračunali im satnicu, no problem je što se nakon završetka određenog modula ili više njih mora mijenjati raspored, ovisno o njihovu trajanju.

Neovisno o tome za koje se zanimanje odluče, učenici i u drugoj godini srednjoškolskog obrazovanja ostaju u istom razredu i pod paskom istog razrednika. Modularna je nastava, ističe naš sugovornik, velik izazov, a trebat će barem četiri godine, procjenjuje on, da stvari sjednu na svoje mjesto. Još dosta toga “visi u zraku”, pa tako, primjerice, nije prilagođen e-dnevnik, kao ni e-matica.

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek broji oko 500 učenika. Zgrada ima 16 učionica, pet praktikuma kuharstva i slastičarstva, tri praktikuma posluživanja, restoran... Nemaju, pak, sve škole jednake uvjete pa se postavlja pitanje i organizacije, posebice pri provedbi prakse.

– Problema će uvijek biti, no tu smo da nađemo zajedničko rješenje i dobijemo najbolju moguću varijantu novog modela obrazovanja. Imamo priliku za pomak. Za matematiku smo, primjerice, nabavili POS uređaje koji bi se koristili u korelaciji s nekim strukovnim predmetima, a sve kako bi djeci nastava bila zanimljivija i provodila se kroz učenje temeljeno na radu. Naglasak je, dakle, na praktičnim vještinama – zaključuje ravnatelj Kristek.