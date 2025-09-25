Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Indijac oštrim predmetom napao sunarodnjaka, nanio mu je više rana

U Novom Zagrebu jučer je došlo do pokušaja ubojstva, a o svemu je izvijestila zagrebačka policija. Sve se dogodilo oko 20 sati u Malomlačkoj ulici kod Male Mlake.
"Prema do sada utvrđenome, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvojice državljana Indije starosti 42 i 35 godina (oboje stranci na privremenom boravku u RH), 42-godišnjak je oštrim predmetom 35-godišnjaku nanio više rana po tijelu. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
Osumnjičeni 42-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid", priopćili su iz policije.
Tako to počinje. Došli su doslovce jučer. Danas je već ovako. Što se biti prekosutra? I London, Pariz, Berlin su bili sigurni kao Zagreb. I onda je počelo. I opet su ljevičari i liberali trabunjali svoje babarije da nije to ništa strašno dok nakon nekoliko desetljeća nije postalo strašno.