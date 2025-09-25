Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKA OZLJEDA

Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Indijac oštrim predmetom napao sunarodnjaka, nanio mu je više rana

policija očevid
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
25.09.2025.
u 12:09

Osumnjičeni 42-godišnjak uhićen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid, priopćili su iz policije.

U Novom Zagrebu jučer je došlo do pokušaja ubojstva, a o svemu je izvijestila zagrebačka policija. Sve se dogodilo oko 20 sati u Malomlačkoj ulici kod Male Mlake. 

"Prema do sada utvrđenome, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvojice državljana Indije starosti 42 i 35 godina (oboje stranci na privremenom boravku u RH), 42-godišnjak je oštrim predmetom 35-godišnjaku nanio više rana po tijelu. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 42-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid", priopćili su iz policije. 

Ključne riječi
pokušaj ubojstva Zagreb policija

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Bolsonaro
Bolsonaro
12:16 25.09.2025.

Tako to počinje. Došli su doslovce jučer. Danas je već ovako. Što se biti prekosutra? I London, Pariz, Berlin su bili sigurni kao Zagreb. I onda je počelo. I opet su ljevičari i liberali trabunjali svoje babarije da nije to ništa strašno dok nakon nekoliko desetljeća nije postalo strašno.

Avatar Dokman
Dokman
12:17 25.09.2025.

Mogu ljevičari pričati što god hoće, činjenice su da imigranti imaju neusporedivo veću stopu kriminala nego domicilnom stanovništvo. PS nisam protiv stranih radnika, nego strogo protiv ilegalnih imigracija. Strane radnike možemo riješiti jedino demografijom, a to je dublji društveni problemem zapadnjačkog konformizma i odbojnosti prema djeci.

SB
Stroga Babaroga
12:34 25.09.2025.

I sad će na trošak hrvatskih poreznik obveznika imati besplatan smještaj i hranu, bar na neko vrijeme.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još