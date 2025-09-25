Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Indijac oštrim predmetom napao sunarodnjaka, nanio mu je više rana

U Novom Zagrebu jučer je došlo do pokušaja ubojstva, a o svemu je izvijestila zagrebačka policija. Sve se dogodilo oko 20 sati u Malomlačkoj ulici kod Male Mlake.

"Prema do sada utvrđenome, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvojice državljana Indije starosti 42 i 35 godina (oboje stranci na privremenom boravku u RH), 42-godišnjak je oštrim predmetom 35-godišnjaku nanio više rana po tijelu. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 42-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid", priopćili su iz policije.