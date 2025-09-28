Naši Portali
NOŽ U LEĐA

Ubo ga više puta pa pobjegao: Muškarac iz BiH teško ranjen u Dortmundu

Njema?ka policija uhapsila osumnji?enika za napad nožem u Bielefeldu
Philipp von Ditfurth/DPA/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 22:24

Ozljeđeni muškarac hitno je prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Sinoć kasno navečer u sjevernom dijelu središta Dortmunda zabilježen je pokušaj ubojstva u kojem je teško ozlijeđen 56-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Oko 23.15 sati muškarac je sjedio u ugostiteljskom objektu u ulici Bornstraße kada mu je prišao zasad nepoznati napadač i ubo ga nekoliko puta nožem u leđa te potom pobjegao prema ulici Schleswiger Straße, prenosi Fenix.

Ozljeđeni muškarac hitno je prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Policija provodi intenzivnu istragu i traga za svjedocima događaja, a svi koji imaju korisne informacije o napadu ili počinitelju pozvani su da se jave kriminalističkoj službi policije u Dortmundu na broj 0231/132-7441.

