Božinović o velikim gužvama: Granice se ne štite samo fizički

Kilometarske kolone stvarale su se u petak na više hrvatskih graničnih prijelaza sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, nakon što je u cijeloj Europskoj uniji započela potpuna primjena sustava ulaska i izlaska (EES). Pojačan promet dodatno je potaknut produženim vikendom, a detaljnije kontrole na ulazima i izlazima iz schengenskog prostora dovele su do višesatnih čekanja.

Prema podacima Hrvatskog autokluba, zastoja je bilo na prijelazima Županja, Maljevac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica prema Bosni i Hercegovini te Bajakovo i Batina prema Srbiji. Gužve su zabilježene i u Zračnoj luci "Franjo Tuđman" u Zagrebu, gdje je predstavljen novi sustav granične kontrole te se i ondje počeo primjenjivati.

EES (Entry/Exit System) uvodi potpuno digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja putovnica, svi podaci o ulascima i izlascima državljana trećih zemalja bilježe se elektronički, uključujući putne isprave i biometrijske podatke. Sustav automatski registrira vrijeme i mjesto prelaska granice, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Uvođenje sustava dio je šire strategije Europske unije za modernizaciju upravljanja granicama i jačanje kontrole migracija. Uz EES, u pripremi su i drugi digitalni alati koji bi trebali dodatno ubrzati provjere i smanjiti administrativna opterećenja u budućnosti.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je kako za hrvatske i ostale državljane Europske unije nema promjena, osim veće razine sigurnosti. Novosti se najvećim dijelom odnose na putnike iz trećih zemalja, od kojih se pri prvom ulasku uzimaju otisci prstiju i fotografija lica. Ti se podaci pohranjuju u sustav i koriste pri svakom sljedećem prelasku granice. Božinović je naglasio da se podaci automatski razmjenjuju među državama članicama u stvarnom vremenu, što dodatno jača sigurnosni sustav.

– Granice se danas više ne štite samo fizički, nego i digitalno – poručio je, dodajući kako sustav otežava zlouporabu dokumenata i onemogućuje višestruke identitete. Hrvatska je već među predvodnicima u provedbi EES-a, s više od 3,7 milijuna evidentiranih putnika iz trećih zemalja i velikim brojem odbijenih ulazaka. Sustav omogućuje precizno praćenje boravka i automatski otkriva prekoračenja, čime postaje važan alat za policije diljem Unije.

Iako se tijekom turističke sezone očekuju dodatne gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, nadležne službe ističu da su granični prijelazi tehnički unaprijeđeni kako bi se čekanja svela na minimum. Sustav se ne primjenjuje na državljane EU, koji granicu i dalje prelaze uz osobne dokumente, bez dodatnih procedura.