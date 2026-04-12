U ovim zemljama mogu vam pretražiti mobitel na granici: Odbijanje može imati teške posljedice

Osim putovnice i vize, ključan dio pripreme za putovanje postalo je i poznavanje specifičnih zakona zemlje u koju ulazite, posebice onih koji se tiču digitalne privatnosti. U sve većem broju država, granični službenici imaju zakonske ovlasti zatražiti i detaljno pretražiti sadržaj vašeg mobilnog telefona, prijenosnog računala i drugih elektroničkih uređaja prije nego što vam odobre ulazak. U Hong Kongu su, primjerice, pravila postala iznimno stroga. Nakon ažuriranja Zakona o nacionalnoj sigurnosti u ožujku 2026. godine, policija od putnika može tražiti ne samo lozinke, već i ključeve za dešifriranje uređaja, a odbijanje se sada smatra kaznenim djelom. Ova se odredba ne odnosi samo na one kojima je Hong Kong krajnje odredište, već i na sve putnike koji prolaze kroz tamošnju međunarodnu zračnu luku, uključujući i one u tranzitu.

Sjedinjene Američke Države također provode stroge kontrole. Američki granični službenici mogu pretraživati vaše uređaje bez sudskog naloga tijekom rutinskih provjera, a statistike pokazuju da se ta praksa znatno pojačala. U fiskalnoj godini 2025. provedeno je rekordnih 55.318 pretraga, što je porast od gotovo 18 posto u odnosu na prethodnu godinu. Nova direktiva Carinske i granične zaštite (CBP) iz siječnja 2026. dodatno je proširila definiciju uređaja koji se mogu pretraživati, pa ona sada izričito uključuje i pametne satove, dronove, SIM kartice te informacijske sustave u vozilima. Iako odbijanje davanja lozinke tehnički nije kazneno djelo, službenici vam svejedno mogu zaplijeniti uređaj, a ako niste američki državljanin, mogli biste se suočiti s dodatnim imigracijskim poteškoćama ili čak zabranom ulaska.

U Kanadi, granična služba (CBSA) ima ovlasti kontrolirati elektroničke uređaje ako postoje indicije ili sumnje u kršenje graničnih zakona, poput sumnje u krijumčarenje ili nejasnoća oko identiteta putnika. U takvim situacijama, dužni ste dati svoju lozinku ako se to od vas zatraži. Međutim, nedavna presuda prizivnog suda u Ontariju s kraja 2024. godine proglasila je neustavnim pretrage bez naloga i osnovane sumnje, čime je podignut prag za takve provjere. S druge strane, u Australiji granično osoblje može pretražiti vaš uređaj čak i ako odbijete suradnju. Kako piše UNILAD, australske vlasti su priopćile da odbijanje otključavanja može dovesti do pritvora i eskalacije situacije, osobito ako sumnjaju da uređaj sadrži dokaze o kaznenom djelu.

Na Novom Zelandu službenici također imaju pravo na pretragu, ali za to moraju imati osnovanu sumnju da se događa nešto protuzakonito. Ako takva sumnja postoji, od vas se može tražiti da otkrijete lozinke, a odbijanje može rezultirati novčanom kaznom do 5.000 novozelandskih dolara, što je otprilike 2.479 €. Putnicima u Rusiju se pak savjetuje da ne očekuju nikakvu privatnost na svojim uređajima. Prema upozorenju američkog State Departmenta, ruske vlasti imaju široke ovlasti oduzimanja uređaja, a pojedinci mogu biti privedeni zbog sadržaja koji se na njima nalazi, pri čemu je primjena ovih zakona često nepredvidiva i proizvoljna.

Globalni trendovi i zaštita podataka

Iako su ovlasti graničnih službi sve šire, postoji važna razlika između podataka pohranjenih na samom uređaju i onih u oblaku. Većina velikih agencija, uključujući one u SAD-u i Kanadi, drži se pravila da ne smiju namjerno pristupati podacima pohranjenim isključivo na servisima poput iClouda ili Google Drivea bez posebnog sudskog naloga. Pretraživati mogu samo ono što je fizički spremljeno na uređaju. Za kontinentalnu Kinu postoji manje konkretnih informacija, a zakoni se mogu razlikovati ovisno o regiji, no vlasti imaju ovlasti za pretragu, osobito ako postoji zabrinutost za nacionalnu sigurnost.

Sve ovo dio je šireg globalnog trenda digitalizacije granica. Europska unija, primjerice, uvodi novi Sustav ulaska/izlaska (EES) koji će zamijeniti ručno žigosanje putovnica biometrijskim podacima, a uskoro stiže i ETIAS sustav za digitalnu autorizaciju putovanja. Istovremeno, raste i fokus graničnih službenika na nosivu tehnologiju, poput pametnih satova, koji često sadrže osjetljive zdravstvene i lokacijske podatke koje putnici zaborave zaštititi prije puta. Borci za građanske slobode pokrenuli su nove pravne bitke, tvrdeći da iznimka koja dopušta pretrage na granici ne bi trebala vrijediti za moderne uređaje koji sadrže cjelokupnu povijest života pojedinca.