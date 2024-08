'Neki dan prolazim ulicom, osjetim miris kapule. Netko dinsta luk! Cijela ulica miriše. Tko? Turist radi nedjeljni ručak'

PIŠE DAVOR IVANKOVIĆ

Oluja je mogla početi još potkraj ljeta 1994. Zašto nije?

Prva je godina bila najteža, no nakon međunarodnog priznanja početkom 1992., do kojega je primarno došlo jer smo uspjeli opstati na bojnom polju, nacija se napregnula i podredila sve ratnom uspjehu. Trećina teritorija bila je okupirana, a s njega 600 tisuća Hrvata i nesrba prognano i smješteno u sigurnijim dijelovima Hrvatske, ali industrija je počela proizvoditi vlastito naoružanje, sve do bespilotnih letjelica, koje su tada bile tehnološko čudo.