Necijepljeni računaju da za 2400 eura mogu 'kupiti' cijepljenje, kazna od 600 eura može se naplatiti najviše četiri puta

Ni Austrija više nije ono što je bila. Nakon dvije godine teške borbe protiv pandemije koronavirusa neprepoznatljivo i žalosno je podijeljena. Na cijepljene i necijepljene.

Dodatnu netrpeljivost između dvaju protivničkih tabora nedavno je proširilo uvođenje novog zakona o općoj obvezi cijepljenja odraslih osoba s prebivalištem u Austriji protiv COVID-19, koji je krajem prošlog tjedna, točnije 5. veljače stupio na snagu kao posljednji pokušaj izlaska iz pandemije. Iako su se posljednje dvije godine najeminentniji domaći znanstvenici i liječnici, ali i političari u Austriji, koja je u međuvremenu promijenila tri savezna kancelara i dva ministra zdravstva, zdušno borili ne samo da pobijede koronavirus i sve njegove sojeve nego i uvjere pučanstvo da je to moguće jedino uz pomoć cjepiva i visoke stope procijepljenosti. To im je i pošlo za rukom kod dvije trećine stanovnika, ali ne i kod preostale trećine, zbog koje je sada uvedeno obvezno cijepljenje.

Tako je Austrija postala prva zemlja članica Europske unije s općom obvezom cijepljenja protiv koronavirusa. Ta se obveza odnosi na sve austrijske građane starije od 18 godina. Iznimka su trudnice, osobe koje se iz zdravstvenih razloga ne smiju cijepiti, o čemu moraju imati posebnu liječničku potvrdu, kao i ljudi koji su COVID preboljeli prije najviše 180 dana.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Ali to nije sve! Austrija je za prekršitelje zakonskih odredbi, a riječ je o 1,3 milijuna necijepljenih, od sredine ožujka predvidjela i policijske kontrole i visoke novčane kazne. Od 600 do 3600 eura.

Necijepljen znači biti kažnjen

No mnogi koji su cijepljeni, među njima i moj susjed u Beču Manfred P., oštro kritiziraju mjeru jer smatraju da se obvezno cijepljenje zapravo može kupiti. Pritom misle na novčanu kaznu od 600 eura, koja se prema zakonskim odredbama onome tko se ne odazove obveznom cijepljenju ne smije naplatiti više od četiri puta u godinu dana.

– Dakle, računaš s time da ćeš platiti 2400 eura. I ne cijepiš se – ističe Manfred i dodaje:

– S jedne strane uvedena je obveza cijepljenja i kazna za necijepljene, a s druge je vladina odluka da necijepljeni, ako imaju negativan test na koronavirus, mogu dolaziti na posao, a od 19. veljače ponovno ulaziti i u restorane i kafiće. Dakle, na radnom mjestu za njih vrijedi tzv. 3G pravilo, cijepljen, prebolio koronu ili negativno testiran. To ne ide jedno s drugim i raspiruje rasprave i svađe među cijepljenim i necijepljenima”.

No treba spomenuti i da su necijepljeni u Austriji više od dva mjeseca bili u lockdownu, od sredine studenoga do siječnja ove godine, te su imali 24-satnu zabranu izlaska na ulicu, osim u iznimnim slučajevima. Nisu mogli ni k frizeru ni u trgovine, osim prehrambenih, što ponovno mogu od ove subote.

A što se tiče obveznog cijepljenja, nitko ne zna što će se točno događati sve dok sredinom ožujka ne počne faza kažnjavanja. U svakom slučaju očekuju se burne reakcije, jer ni Austrijanci nisu više oni koji prešutno pristaju na sve. A pitanje je i koliko će dugo obvezno cijepljenje uopće biti na snazi. Trenutačno je na klimavim nogama zbog brojnih propusta i ne na vrijeme osposobljenog novog portala na kojem bi trebalo biti registrirano više od 250.000 osoba izuzetih od obveznog cijepljenja, a koji navodno ne može proraditi prije 22. travnja. Unatoč tome kancelar Karl Nehammer poručuje da se zacrtani vladin vremenski plan po tom pitanju neće mijenjati.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Prema riječima ministrice za ustav i EU Karoline Edtstadler, zakonska obveza cijepljenja istječe u siječnju 2024. godine (to je inače i godina općih parlamentarnih izbora u Austriji, op. a.), a mogla bi biti ukinuta i ranije ako pandemija to dopusti.

– Mi kao političari imamo odgovornost osigurati da zdravstveni sustav i dalje funkcionira, da društvo u cjelini može normalno živjeti – poručila je Edtstadler. Napomenula je da je vlada itekako svjesna da je to uistinu krupan korak i stvarno oštra mjera. Potvrdila je da je obvezno cijepljenje uplitanje u ljudska prava”no da je to u ovom slučaju opravdano.

– Moramo izaći iz pandemije, a znamo da je cijepljenje jedini način da se izvučemo iz nje i vratimo se normalnom životu – ustvrdila je austrijska ministrica.

No u oči bode, kako ističu domaći mediji, podatak da zakon unaprijed računa na čak 1,3 milijuna potencijalnih prijestupnika, odnosno necijepljenih Austrijanaca u 8,9-milijunskoj Austriji. Toliko ih nema ni kada se radi o prebrzoj vožnji, radu na crno itd.

No, vlada se, barem za sada, ne osvrće na brojne kritike i komentare jer računa s time da će se do sredine ožujka “neposlušni” ipak otići cijepiti. Jer status “necijepljen” od 16. ožujka znači i “kažnjen”. A što to znači za kućni budžet običnog, malog austrijskog građanina s niskim ili prosječnim primanjima, a u toj je kategoriji i priličan broj gastarbajtera i migranata, dovoljno govore slike sa stalnih subotnjih prosvjeda protiv obveze cijepljenja i vladinih epidemioloških mjera u Beču, Grazu, Linzu, Salzburgu, Innsbrucku, Bregenzu i ostalim austrijskim gradovima. No obvezi cijepljenja protivi se i novčano situiraniji sloj Austrijanaca, primjerice dio zdravstvenih radnika i liječnika.

Njih 200-tinjak već je uputilo svoje prosvjedno pismo predsjedniku austrijske Liječničke komore Thomasu Szekeresu protiv cijepljenja mRNA cjepivom i uvođenja obveznog cijepljenja predbacivši mu da ih je izdao i “stavio se u službu politike i hajke na svoje kolege”, umjesto da ih štiti. I učitelji i nastavnici također su već na kraju snaga zbog obveznog testiranja učenika jednom ili više puta tjedno, ali i zbog vlastitog testiranja u slučaju da nisu imunizirani, zato što, ako to odbiju, mogu ostati i bez posla.

Umor, ali i otpor i rastuća agresivnost koji su zahvatili Austrijance sve su izraženiji i postupno postaju “kamen spoticanja” ne samo austrijskog društva nego i vlade. Sve se glasnije postavlja pitanje gdje je Austrija pogriješila u kampanji za cijepljenje protiv COVID-a. Prvo se mislilo da su građani s migrantskom pozadinom ti koji su okorjeli antivakseri, slični onima u njihovim domovinama, pa je vlada za njih organizirala posebnu kampanju kako bi ih se uvjerilo da je cijepljenje jedni izlaz iz pandemije.

Međutim, iako se na prosvjedima protiv obveznog cijepljenja i epidemioloških mjera u Beču i Grazu vijore i hrvatske i još neke druge neaustrijske zastave, među onima koji pružaju otpor obveznom cijepljenju znatno je više “pravih” Austrijanaca. Čak i onih više puta cijepljenih, koji prosvjeduju protiv austrijskog načina “prisilne” imunizacije. Mnogi u Austriji, bez obzira na to kojem društvenom sloju pripadaju i koju naobrazbu imaju, smatraju da bi cijepljenje trebalo biti osobni izbor. I da država ne smije kršiti ljudska prava i slobode.

To su vješto iskoristili krajnja desnica i dio poklonika teorija zavjere te se infiltrirali u prosvjedničke redove antivaksera i šire nepovjerenje građana prema vladi, ispravnosti cijepljenja, učinkovitosti cjepiva itd. A kako ovo više nisu normalna vremena i nikada više neće biti kao što je bilo prije pandemije koronavirusa, koji se uvukao u sve pore društvenog života prouzročivši nesagledive i dugoročne posljedice za društvo i svakog pojedinca ponaosob, posebice mlade naraštaje, ljudi su zabrinuti i prestrašeni te stoga ranjivi i nervozni u traženju odgovora na sve što im se događa.

A to dobro znaju ne samo prebukirani austrijski psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti ne Foto: LISI NIESNER/REUTERS go i krajnja desnica, uključujući Slobodarsku stranku (FPÖ) kontroverznog čelnika Herberta Kickla i brojni od njih instrumentalizirani antivakseri. I to je ta nova opasnost koja se javlja ne samo u Austriji nego i u Njemačkoj i još nekim drugim europskim zemljama.

A možda do toga ni ne bi došlo, tvrde brojni stručnjaci, da se ljude nije previše stiskalo, nego educiralo, promoviralo i pokazalo brigu i poštovanje prema njima, kako bi odagnali svoje nagomilane strahove zbog korone. Jer cijepljenje je, kako ističu, istovremeno etičko pitanje i pitanje ljudskih prava. Stoga su sada sve oči Europe i Europske unije uprte u Austriju, gledaju kako će se iskoprcati iz obveznog cijepljenja koje je podijelilo ovu alpsku zemlju.

U ostalim zemljama EU, barem zasad, nema opće obveze cijepljenja iako su neke članice europske obitelji i o tome razmišljale. U Italiji, Francuskoj i Grčkoj zasad postoji obveza cijepljenja za zaposlene u zdravstvenom sektoru. A kada smo kod te teme, treba spomenuti i najavu Bavarske da do daljnjeg neće uvoditi obvezu cijepljenja za zaposlenike u zdravstvu, što je izazvalo oštre kritike u Njemačkoj.

Pioniri obvezne imunizacije

Dobri poznavatelji izuzetno turistički raspoloženih Austrijanca, koji se inače bez ikakvih problema cijepe protiv malarije, ebole, tifusa, hepatitisa A i drugih bolesti kad putuju na odmor u egzotične zemlje, sada se pitaju odakle odjednom sav taj otpor prema obveznom cijepljenju protiv COVID-a? Ono je, inače, drugo opće obvezno cijepljenje austrijskog stanovništva nakon Drugog svjetskog rata. Prvo je uvedeno 1948. godine protiv velikih boginja. Borba protiv boginja trajala je više od četiri desetljeća. Sve dok Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nije 1980. godine tu virusnu bolest proglasila iskorijenjenom u ljudskoj populaciji.

Taj opasni virus ubio je stotine milijuna ljudi, a preživjeli su bili doživotno unakaženi. Međutim, masovna imunizacija stanovništva zabilježena je u austrijskoj povijesti i u 18. stoljeću, u vrijeme Habsburške Monarhije i vladavine Marije Terezije, osobno pogođene epidemijom velikih boginja. Poznato je da je Europu tada od te pošasti spasilo upravo eksperimentalno cjepivo Marije Terezije, koja je snažno poticala razvoj znanosti i obrazovanja. Dakle, Austrijanci su na neki način pioniri obvezne imunizacije.

A kada smo kod znanosti, očito dobar dio Austrijanaca još uvijek u nju ne vjeruje. Istraživanja su pokazala da ljudi u Austriji koji čvrsto odbijaju cijepljenje često imaju niži stupanj obrazovanja, ideološki su desno usmjereni i nepovjerljivi su prema vlasti, zdravstvenom sustavu i institucijama. S obzirom na to da ne žele slušati nikakve argumente, vlada je uvođenjem zakonske obveze odlučila uvjeriti ih u nužnost cijepljenja.

Zakon je donesen velikom većinom glasova u oba doma austrijskog parlamenta. U Narodnom vijeću 20. siječnja, a u Saveznom 4. veljače. Osim vladajuće Narodne stranke (ÖVP) i njezina manjeg koalicijskog partnera Zelenih, zakon su podržali i oporbeni socijaldemokrati (SPÖ) i liberali Neosa. Protiv njega je glasala samo krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ), kojoj se diže kosa na glavi kad čuje za cijepljenje i organizator je prosvjeda i poziva na zaštitu sloboda. Prvi komentar ekstremnog desničara Kickla nakon što je zakon o obveznom cijepljenju dobio parlamentarnu većinu bio je: “Novi zakon utire put prema totalitarizmu.” Kojem točno, nije spomenuo.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

– Trebamo visoku stopu imunizacije za jesen, protiv novih virusnih varijanti – rekao je ministar zdravstva Wolfgang Mückstein. Austrijska je vlada obvezno cijepljenje obrazložila sprečavanjem preopterećenosti bolničkih kapaciteta i željom da se u zemlji postigne stopa procijepljenosti populacije između 85 i 90 posto, što bi omogućilo visok osnovni, preciznije rečeno – kolektivni imunitet. Do sada je cijepljeno oko 76 posto Austrijanaca. Prvom dozom njih 75,8 posto, drugom 72,3 posto, a trećom booster dozom 51,4 posto. Dokaz da su preboljeli COVID-19 ima njih 6,4 posto, a njih 17,2 posto ili 1,3 milijuna još nije cijepljeno. Posebno mnogo necijepljenih ima dvomilijunski Beč, čak 20,3 posto.

Ako se preostali dio austrijske populacije odbije cijepiti, Austrija će imati ozbiljnih problema. Ono što je pritom bilo važno, a što vlada nije na vrijeme provela, široka je javna rasprava i edukacija pučanstva prije odluke o obveznom cijepljenju. Sadašnji argumenti austrijske vlade potpomognute timom medicinskih stručnjaka i prognostičara nacionalnog stožera za borbu protiv koronavirusa, da su cjepiva sigurna i učinkovita u borbi protiv težih oblika bolesti i da je zakon potreban kako bi se spriječila buduća ograničenja i lockdowni, antivakserima nisu dovoljni.

Oni upiru prstom u činjenicu kako se pokazalo da cjepiva još nisu uistinu zaustavila pandemiju. Ljudi se i dalje cijepe, ali i dalje obolijevaju od korone. U znatno blažem obliku, jer dominira omikron, izuzetno brzošireći virusni soj, ali ipak obolijevaju.

Do sada je inficirano oko 40 posto cijepljenih, najviše u siječnju, nakon pojave omikrona. Stoga je proces cijepljenja gotovo stao. Cjepiva ima više nego dovoljno, ali ne i zainteresiranih za njega, što je bio razlog više za uvođenje obveze cijepljenja. No stavovi o toj temi, koja kao rijetko koja ovih dana dijeli Austriju, odjednom su se promijenili i nisu više tako kristalno jasni kao što su bili još prije nekoliko tjedana i mjeseci. Naime, za cijepljenje je većina političara i stručnjaka, ali posljednjih dana, od stupanja obveze cijepljenja na snagu prošle subote, sve se više njih javlja koji bi tu obvezu ukinuli.

Jer, kako tvrde, više nije primjerena situaciji. Dakle, na površinu je isplivalo pitanje smislenosti tog poteza. Za to je zaslužan omikron, koji dnevni broj novozaraženih tjera u rekordne visine (43.000 u jednom danu), kao da ima zadaću što brže kontaminirati populaciju. Da svi konačno odahnu od najezde COVID-a.

Austrijski virolog Robert Nowotny tvrdi da je omikron “izlazni scenarij iz pandemije” i da je prešao iz pandemijskog u sezonski virus. I da vlada pravilno postupa kada, unatoč visokom broju novozaraženih, a dnevno ih je posljednjih dana i tjedana između 30 i 40.000, popušta epidemiološke mjere.

– Ako sve dobro prođe i podvarijanta omikrona BA.2 ne zakomplicira situaciju, polazim od toga da će mjere, a time obvezno cijepljene, biti ukinute već u ožujku – rekao je Nowotny. Ono na čemu je posebno inzistirao jest da vlada kazne za necijepljene, koje bi trebale stupiti na snagu 16. ožujka, “stavi na led”.

Svatko plaća “koronadanak”

Istoga mišljenja je i više čelnika austrijskih saveznih pokrajina. Među njima su socijaldemokrati, koruški poglavar Peter Kaiser i čelnik Gradišća Hans Peter Doskozil te narodnjaci Wilfried Haslauer, čelnik Salzburga, i Thomas Stelzer iz Gornje Austrije, koji su svi okrenuli leđa austrijskoj vladi na čelu s kancelarom Nehammerom pa jedni traže da se preispita provedivost obveze cijepljenja u praksi, a drugi da se ona popuno ukine.

– Ako znanost dođe do novih spoznaja, da obveza cijepljenja više nije potrebna, ja sam prva koja će biti za njezino ukidanje – poručila je svojim kolegama čelnica Donje Austrije Johanna Mikl-Leitner.

Kako bi aw spriječilo daljnju raspravu o obveznom cijepljenju, odmah su se oglasili vladajući, kancelar Nehammer i šefica Kluba zastupnika Zelenih u austrijskom parlamentu Sigrid Maurer, poručivši kako je obveza cijepljenja nužna i odvijat će se po planu, a novoutemeljeno povjerenstvo stalno će evaluirati aktualno stanje.

A vladin plan provedbe obveznog cijepljenja priča je vezana za psihologiju i motivaciju, odnosno klasično pravilo “batine i mrkve”. Nagrađivanje pozitivnog ponašanja, odnosno cijepljenja, koje se želi pojačati, te sankcioniranje, odnosno kažnjavanje nepoželjnih ponašanja. Dakle, pitanje kako do još barem 10 posto više cijepljenih?

Vlada je najavila lutriju cijepljenih, a svaka deseta srećka trebala je biti “teška” 500 eura, za što je u državnom proračunu bila rezervirana milijarda eura. Kako bi necijepljeni bili ljubazno zamoljeni da se cijepe. Naime, vlada je smatrala da je novac najbolji motivator, a princip “batine i mrkve” najbolji sustav motiviranja. Međutim, domaća javna televizija ORF, koja je trebala organizirati lutriju, otkazala je vladi poslušnost. Još jedan vladin kiks, zbog kojeg antivakseri zadovoljno trljaju ruke.

I dok Austrija povećava pritisak na antivaksere da se cijepe, sve više europskih zemalja ukida COVID potvrde. No možda će i Austrijanci, kada se uvjere da edukacija djeluje snažnije od batine, mrkve, lutrije i raznih bonusa, povući zakon. Zakon koji je neke koštao ili će ih koštati prijatelja, posla, a nekih i braka i zdravlja. Dakle, svatko na neki način plaća svoj “koronadanak”.