Grad Zaprešić ne zna koliki će biti ukupni troškovi zbrinjavanja napuštenih pasa, ali ipak tvrde – bit će povoljnije

Izgubljeni u brojkama i Zakonu

U Gradu kažu kako ne mogu predvidjeti koliki će biti ukupni troškovi, jer ne znaju hoće li do kraja godine biti još pasa, osim 27 koji su ostali u skloništu Šapica, te hoće li biti veterinarskih troškova. Prema ugovoru za svakog novog psa pronađenog na gradskim ulicama Zaprešić mora Veterinarskoj stanici Jastrebarsko platiti puno toga što ne mora za ovih 27. Jer oni su 'gotov proizvod', sve što je trebalo obavila je Šapica. To su psi koji su već čipirani, cijepljeni, kastrirani. Njih bi, ako ih prebace u Jastrebarsko, trebalo samo hraniti. Za hranu i smještaj Grad bi Veterinarskoj stanici Jastrebarsko tijekom četiri mjeseca trebao platiti 95.175 kuna. U izvještaju udruge Šapica za prošlu godinu, kad su imali ugovor sa Zaprešićem, vidljivo je da je Šapica pse hranila uz manji trošak za Grad.

Za napuštene pse pronađene nakon 1. rujna, otkad vrijedi ugovor, Zaprešić skloništu mora platiti izlazak na teren (225 kuna, uključen PDV), hvatanje, obuzdavanje i sputavanje (375 kuna, bez PDV-a), trokratni pregled (375 kuna, bez PDV-a), cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje, knjižica (250 kuna, bez PDV-a), cijepljenje protiv zaraznih bolesti (250 kuna, bez PDV-a), dva tretiranja protiv vanjskih i unutarnjih nametnika (50 kuna, bez PDV-a), te kastraciju (380 kuna, bez PDV-a). Tako piše u ponudi Veterinarske stanice Jastrebarsko, koja je sastavni dio ugovora. Prošle godine u Gradu su zbrinuta 73 psa, što znači da su se prosječno tijekom četiri mjeseca zbrinjavala 24 pasa. Tako bi za navedene troškove Grad za 24 pasa trebao platiti 55.800 kuna, u što je uključen i PDV, čak i na cijenu cijepljenja protiv bjesnoće, mikročipiranja i knjižice, što se inače plaća – 250 kuna. Tome treba dodati i troškove smještaja i hrane za četiri mjeseca, 84.600 kuna, sve zajedno to je 140.400 kuna. Iako je ugovor potpisan na četiri mjeseca, Veterinarska stanica Jastrebarsko u svom cjeniku smještaj i hranu za pse izračunala je za 60 dana. Boravak pasa u skloništu novim Zakonom o zaštiti životinja nije ograničen, pas ostaje u skloništu dok se ne udomi, pa ostaje nejasno zašto je Grad Zaprešić prihvatio ovakav troškovnik. Platit će Zaprešić posebno i rad infocentra, mjesečno 3312,5 kuna, od čega su 700 kuna (bez PDV-a) troškovi telefona. Za četiri mjeseca to je dodatnih 13.250 kuna, odnosno ukupno 153.650 kuna.

Ne zna se koliko će biti napuštenih pasa i koliko će biti veterinarskih troškova, a ne zna se ni koliko će biti štenadi, kažu u Gradu. Cijena zbrinjavanja jednog šteneta je 1593,75 kuna za dva mjeseca, uključena je samo hrana, smještaj, cijepljenje, čipiranje i tretiranje protiv parazita. Ni tu nema veterinarskih troškova, iako su štenad najosjetljivija i često bolesna. Zbrinu li u skloništu samo jedno štene, koje se mora udomiti nakon dva mjeseca i mora biti zdravo, ukupni troškovi iznosili bi 155.243,75 kuna. I to za 24 psa, jedno štene i bez veterinarskih troškova. A da se u Veterinarskoj stanici Jastrebarsko u godinu dana zbrinu 73 psa, koliko ih je s ulica Zaprešića zbrinula Šapica, cijena ugovora iznosila bi 460.950 kuna, pod uvjetom da nema nikakvih veterinarskih troškova i da nijedan pas u skloništu ne ostane dulje od četiri mjeseca, odnosno da nikad nije više od 24 psa. A udruga Šapica, vlasnik skloništa, tražila je 500.000 kuna za cijelu godinu, za sve troškove i brigu o 70 pasa, kako piše u prijedlogu ugovora.

Kako Šapica neće dati 27 pasa, barem ne dobrovoljno jer njihovi su vlasnici, Grad će ipak uštedjeti. Onih 95.175 kuna koliko bi za njih platio hranu i smještaj u Jastrebarskom. Možda je to i imao na umu gradonačelnik Zaprešića kad je nakon potpisivanja novog ugovora rekao kako je Grad prošao jeftinije, jer koliki će biti trošak prema ugovoru s Veterinarskom stanicom Jastrebarsko ne znaju. Uz sve što je do sada Grad platio, te puno nepoznanica što će sve još morati platiti, teško se može zaključiti da je prošao jeftinije. Osim što tvrde da su uštedjeli, iako ne znaju koliki će im biti ukupni trošak, nisu vični ni čitanju Zakona. Kako kažu, prema Zakonu o zaštiti životinja naglasak je stavljen na zbrinjavanje pasa pa nemaju praksu zbrinjavanja mačaka. Praksu je imala Šapica, koja se uz kompletnu skrb o napuštenim psima brinula i o mačkama. I to volonterski. Sad bi možda mogla tražiti da im Grad to plati, jer zbrinjavanje mačaka obveza je lokalne zajednice, vrijeme je da Zaprešić i u tome steknu praksu.