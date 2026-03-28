Medo je danima hodao teško ozlijeđen, ne zna se hoće li preživjeti

Dali su mu ime Medo, jer ne znaju čiji je, a ni kako su ga do sada zvali. Šarplaninac je, trebao bi biti moćan i velik pas, ali Medo to nije. Izmučen je i ima samo 26 kilograma što pokazuje da je danima bio gladan, kažu volonteri udruge Nada za slavonske pse. I nije bilo dovoljno što je ostavljen na cesti da se snalazi pa je netko koga zovu čovjek, teško je to i napisati, pucao u psa koji je tražio hranu. Metak mu je slomio zdjelicu, a zbog bolova je sam izgrizao i šapu na ozlijeđenoj nozi. Grize sve oko sebe i nije mu se moglo prići.

– Nekoliko puta pokušavali su ga uloviti, ali je bio jako preplašen i bježao je. Tako je jadan lutao od Slakovaca do Oriolika. Ulovljen je u Orioliku samo zato što je ozlijeđen i već iscrpljen, sad je u Veterinarskoj stanici Đakovo u kojoj se bore za njegov život. Krvna slika mu je jako loša, rane su pune gnoja i postoji opasnost od sepse. Prvo ga moraju stabilizirati da bi mogao na CT, a onda će se znati može li se to uopće operirati ili su mu kosti smrskane od metka rastrgale i crijeva – ističu volonterke i dodaju da je bio na rtg snimanju. Nakon CT-a znat će se ima li šanse ili će umrijeti u mukama, odnosno hoće li mu morati pomoći i spriječiti tu patnju.

Medo ozlijeđen Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– U strašnim je bolovima, veterinar nam je rekao da ta bol mora biti neizdrživa, zbog toga je uglavnom sediran. Kako će se ovo siroče liječiti ne znamo, ali moramo pokušati – ističu iz Udruge.

I dok se veterinari bore za ozlijeđenog psa, volonterke traže pomoć u pronalasku vlasnika koji je izbacio psa, a nakon toga i osobe koja je pucala u njega.

– Javite nam ako znate tko je imao šarplaninca i sad ga nema. Drugi monstrum je ovaj koji je pucao. Pijan će se garant u birtiji hvaliti da je upucao džukelu. Molim vas, ako u vama ima imalo ljudskosti, javite nam ako znate tko je ovo učinio – ističe u svojoj objavi udruga Nada za slavonske pse. Sve možete pratiti na njihovoj Facebook stranici, na kojoj ćete pronaći i kako im pomoći u brizi za šarplaninca Medu.