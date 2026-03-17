Pse uzgaja bez dozvole, žive u čoporu, tuku se, a nedavno su rastrgali i štene

U dvorištu na adresi 1. Retkovec 11a u Zagrebu psi žive u lošim uvjetima. Često nemaju hrane ni vode, nemaju se gdje sakriti od sunca, kiše, vjetra i snijega, a njihov vlasnik zarađuje prodajući štenad. Psi su u tipu cane corso, pisalo je u dojavi koju smo dobili. Sve je više puta prijavljeno i nadležnim institucijama, ali nitko ništa nije napravio. Nedavno su psi ubili štene. Nakon toga stradao je i odrasli pas, napad nije preživio, a sve je zabilježeno na videu.

– I policija i inspekcija sve znaju još od prošle godine, kada su nestajale vlasničke mačke, pronalazili su ih rastrgane. Psi su gladni, rastrgali su i štene. Pare se međusobno, osim ovih na dvorištu neki su zatvoreni u garaži – kažu nam. Poslane su nove prijave, ali osim komunalnog redarstva nitko ništa ne odgovara.

Jesu li proveli nadzor i što je do sada utvrđeno, upitali smo veterinarsku inspekciju, policiju i zagrebački Odsjek za nadzor držanja i postupanja sa životinjama. U međuvremenu stižu nova svjedočanstva – ovo mučenje pasa traje već desetak godina. Nikada nemaju dovoljno hrane, a oko njih je uvijek puno starog kruha. I gladni su i žedni, zato su i agresivni, piše nam M. M. (podaci u uredništvu).

Iz Državnog inspektorata kažu da je veterinarska inspekcija dobila obavijest o sukobu pasa unutar zatvorenog dvorišta i odmah je obavila nadzor.

– Na lokaciji je zatečeno šest odraslih pasa i četiri šteneta, a od njih je samo jedan bio označen na propisani način. Ostali psi nisu preventivno cijepljeni protiv bjesnoće u propisanom roku, niti propisano označeni. Pas ozlijeđen prilikom napada drugih pasa uginuo je zbog ozljeda i zbrinut je – odgovaraju. Dodaju da je veterinarska inspekcija donijela rješenje kojim je vlasniku naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka vezano za držanje pasa, kao i provođenje mjera označavanja i preventivnog cijepljenja protiv bjesnoće.

– Protiv vlasnika podnesen je prekršajni nalog, a nastavlja se postupanje veterinarske inspekcije – kažu iz DIRH-a.

Pse uzgaja bez dozvole, žive u čoporu, tuku se, a nedavno su rastrgali i štene

Na prijavu o kaznenom djelu (čl. 205, op. a. ) reagirala je i policija, potvrđuju nam iz III. Policijske postaje Policijske uprave zagrebačke.

– U tijeku su izvidi prijavljenog događaja, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja o istome će biti izviješteno nadležno Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu – ističu.

Iz gradskog Odsjek za nadzor držanja i postupanja sa životinjama nisu odgovorili na naše upite. No, prema informacijama koje imamo, oni su jedini svaki put reagirali na prijave, obavljali nadzore, provodili sve što je u njihovoj nadležnosti i obavještavali DIRH. Iako su, kako doznajemo, u svojim obavijestima navodili i činjenicu da D. Š., vlasnik pasa, nema prijavljen uzgoj, na to nitko do sada nije reagirao. Provjerom u Upisniku uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji nismo pronašli ime ni adresu ovog uzgajivača, o svemu smo obavijestili i Ministarstvo poljoprivrede i zatražili da pokrenu službeni postupak zbog neprijavljivanja uzgoja.

I dok institucije provode nadzore i istražuju, psi su i dalje u istom dvorištu. S obzirom na to da vlasnik nikada nije reagirao na prijave komunalnog redarstva, možda i u istim uvjetima. A nadzori i istraživanja traju.