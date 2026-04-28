'Naše blago su mladi volonteri, a treba nas sve više životinja'

Udruga za pomoć i unapređenje života životinja Merida pomaže napuštenim životinjama već cijelo desetljeće. Godine su, kažu, jako brzo prošle, bile su ispunjene aktivnostima, a ponosni su zbog svakog psa i mačke koje su spasili i omogućili im odlazak u bolji život.

– Kod nas je uvijek užurbano, a posljednja godina posebna je i po tome što i mi osjetimo da ljudi lošije žive. Mučimo se s financijama, ali uvijek nekako nastojimo slijediti put samodostatnosti. Tako smo već napravili program rada za cijelu godinu. Imamo brojne aukcije i sajmove, od onih koje sami organiziramo, do onih na kojima sudjelujemo. Odradili smo sajam u Močvari, a kruna će biti proslava 10. obljetnice našeg rada za koju u suradnji s Bark parkom organiziramo Festival šapa i srca. Održat će se u lipnju – govori nam Koraljka Kociančić, predsjednica udruge.

Ističe da je cilj ovog humanitarnog festivala da mačke i psi o kojima se brinu budu još vidljiviji nego sada. A onda će stići i udomljavanja, što je cilj za svaku životinju o kojoj se brinu.

– Liječenja koštaju, hrana košta, sve je poskupjelo. Ali ne dopuštamo da nas to obeshrabri, ostajemo na svom putu i uvijek smo veseli. Ima nas dosta, sve nas je više i puno je mladih, što je veliko bogatstvo – ističe predsjednica i napominje da je posljednjih godinu dana bilo jako puno kujica s potomcima. Stizale su, kaže, doslovno jedna za drugom, visoko skotne ili sa štenadi koja je tek došla na svijet.

Greta je tiha i oprezna, ali privržena Foto: Privatna arhiva

– Pred kraj godine stigla je mama Milka iz Like, doslovno pred okot. Imali smo toliko vremena da je smjestimo na sigurno i toplo. Na svijet je donijela čak 13 štenadi, a danas su svi sretno udomljeni. Za njom je s Banije stigla Tiana s 8 beba, zatim mama i tata Julia i Romeo iz Slavonije sa svojih 8 štenadi koji su na svijet došli noć prije. Sa svima smo doslovno imali utrku s vremenom – prisjeća se Koraljka i kaže da pomažu onima kojima to najviše treba, a to su buduće majke te ozlijeđene i pretučene životinje.

– Skidali smo pse i s lanaca koji bi im urasli u vrat. U jednom horor-dvorištu na Baniji, a tu u svakom zaseoku imamo priču, s lanca smo skinuli tri psa u očajnom stanju i dvije mace u još gorem stanju. Vlasnik im je umro, našli su ga tek nakon tri dana, a za to vrijeme životinje su bile prepuštene čekanju spasa. Svi su se oporavili i većina još čeka svoj dom – govori nam i dodaje da su dva psa s lanca hrvatski ovčari, nacionalno blago kojim se ponosimo.

Đivo obožava sve aktivnosti na otvorenom Foto: Privatna arhiva

– Riječ je o strašnim pričama koje su sve mogle imati grozan kraj. Skloništa nemamo, ni svoje mjesto, jako ovisimo o dobroj volji sugrađana na koje uvijek apeliramo za kućni smještaj, no pomoć nam rijetko dođe. Nikoga ne ostavljamo na cjedilu pa većinu pošaljemo na plaćeni smještaj koji onda generira sve veći dug, iz mjeseca u mjesec. Sve životinje moramo veterinarski obraditi, neke i liječiti, a obično je to i dugotrajno i skupo. Iz tog se razloga maksimalno trudimo i oslanjamo na vlastite resurse, upravo svim ovim aktivnostima koje provodimo. Organizirali smo dvaput pilates sa štencima, što je bilo jako uspješno, a prikupljamo i povratnu ambalažu da što više samostalno namirimo dugovanja – objašnjava predsjednica Udruge, ističući da se trude osigurati sve što je životinjama potrebno, jer ništa im ne smije nedostajati.

– Već im je u dosadašnjem životu previše toga nedostajalo, a sve se to ispravi sretnim udomljenjem. Kad znaš da si dao sve od sebe i spojio čovjeka i životinju, to je prava nagrada koja daje pogon za dalje. A u sljedećih 10 godina želimo pridonositi još jače, bolje i uspješnije uz podršku sugrađana – zaključuje. Trenutačno se brinu za 50-ak pasa i 25 maca, a to je otprilike i maksimalan broj životinja koje mogu zbrinuti. Što sve rade i pripremaju možete pronaći i na njihovoj Facebook stranici.

Alba je zaigrana i jako aktivna Foto: Privatna arhiva

Među životinjama koje traže dom je i trogodišnja Alba. Naučila je šetati i sama i u društvu drugih pasa, jer s mnogo njih dijeli privremeni smještaj. Izuzetno je zaigrana i aktivna pa traži i takve udomitelje. Jako je znatiželjna, voli se maziti i voli ljude, a prirodu i šetnju voli više od svega. Cijepljena je, čipirana i kastrirana. Svoju srodnu dušu već godinama traži i Greta. Zbog velikih životnih promjena tiha je i oprezna pa traži udomitelja koji će za nju imati dovoljno strpljenja. Idealna je za osobu koja živi bez velikih trzavica, pratit će je kao sjena i pokazati svoju privrženost. Ima pet godina, cijepljena je, čipirana i kastrirana. I Đivo traži svog čovjeka, zaljubljenika u prirodu i šetnje, jer i on sam obožava sve aktivnosti na otvorenom. Slaže se sa psima, voli sve ljude, a ima tri godine. Cijepljen je, čipiran i kastriran. Za udomljavanje pišite na udrugamerida@gmail.com.

I premda ih trenutačno pritišću dugovi, sigurni su da će se uspjeti izboriti sa svim nedaćama.

– Nikad se ne predajemo očaju, to je naša vrijednost, osim samih volontera. A tu je i naš podmladak, mladi volonteri Meride iz Srednje medicinske škole Vinogradska i Škole za primijenjenu umjetnost. Entuzijazam i motivacija ne napuštaju nas. Mnogo je toga dobrog pred nama i nastavit ćemo dalje još jače i još bolje – ističu Meride i dodaju: – Sve je više životinja koje nas trebaju i znamo da zbog njih moramo opstati.