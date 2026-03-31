Bilo ih je pet, odbačeni su i ubačeni u jedno dvorište. Kad su ih pronašli, jedan mačić nije bio živ, za živote ostalih borili su se veterinari.

– Jedan je ležao mrtav, padala je kiša, svi su bili zaraženi panleukopenijom (parvovirusom) i tri mačića nisu preživjela. Kad je potvrđena dijagnoza, liječeni su na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, za sve se pobrinulo zagrebačko Sklonište za nezbrinute životinje iz Dumovca koje nam često pomaže u liječenju, kastracijama. Dva preživjela mačića, Kevin i Egg, sretno su udomljena, ali Egg i danas ima posljedice teške bolesti koju su njih dvojica čudom preživjeli – govore iz Udruge Sretno dvorište i pričom ilustriraju sve s čim se moraju nositi volonteri, od napuštanja, bolesti, umiranja. Ova udruga iz Sesveta skrbi o napuštenim životinjama i slobodnoživućim mačkama u Sesvetama, naselju u kojem stanovnici uglavnom žive u obiteljskim kućama.

– Takvo bi okruženje trebalo osigurati ugodan život mačkama, situacija je potpuno drugačija. Zbog neodgovornosti vlasnika mačke se nekontrolirano razmnožavaju i naselje je puno „ničijih“ mačaka o kojima skrbi udruga i pokoji susjed kojem je žao gladnih i napuštenih životinja. Oko jedne četvrtine troškova skrbi o slobodnoživućim mačkama udruzi pokriva i Grad Zagreb – ističu iz Udruge. Uskoro se diljem svijeta obilježava Svjetski dan napuštenih životinja, 4. travnja, a oni još jednom skreću pozornost na tešku sudbinu napuštenih životinja i važnost odgovorne skrbi za kućne ljubimce - pse, mačke, kuniće i druge životinje.

Foto: Privatna arhiva

– Nabave ih kad su mali i slatki, a kada narastu olako se napuštaju. Napuštene životinje rezultat su ljudske neodgovornosti, a briga o njima postaje odgovornost zajednice – govore i dodaju da odgovorno vlasništvo podrazumijeva i kontrolu razmnožavanja i zbrinjavanje mladunčadi vlastitih kućnih ljubimaca, mikročipiranje životinja prije poklanjanja ili prodaje, koje je ujedno i zakonska obaveza za pse, a uskoro će postati i za mačke. Tu je i kastracija pasa i mačaka, kao prevencija nekontroliranog razmnožavanja. Odgovornost zajednice, pak, ogleda se u skrbi o slobodnoživućim mačkama, prvenstveno kroz kontrolu razmnožavanja i kroz hranidbu na javnim hranilištima, u udomljavanju životinja iz skloništa koja su puna napuštenih pasa, čak i čistokrvnih pasmina. Skloništa životinjama osiguravaju smještaj i skrb, ali to nije dom za kojim čezne svaka životinja, ističu.

– Odgovornost zajednice, svih nas, obuhvaća i prijavljivanje pronađenih napuštenih životinja, nadležnom skloništu ili nadležnoj službi Grada ili Općine u kojoj živite, davanje podrške udrugama koje zbrinjavaju napuštene životinje, doniranjem hrane i drugih potrepštine za životinje ili novaca za podmirivanje veterinarskih troškova, te volontiranjem u skloništima, šetnjom pasa kojima je to vjerojatno jedini izlazak iz boksa i druženje s osobom kojoj je istinski stalo do dobrobiti životinja – ističu iz udruge Sretno dvorište i pozivaju građane da budu odgovorni prema životinjama o kojima skrbe. Prvenstveno kroz čipiranje i kastraciju pasa i mačaka kao najefikasnijeg načina sprječavanja nekontroliranog razmnožavanja i napuštanja, ali i sprječavanja širenja zaraznih bolesti među mačkama.