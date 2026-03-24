Umiljata, zaigrana i vesela Miley voli mačke, ali ljudi su joj draži

Miley je izrazito umiljata, mazna i vezana uz ljude. Tim riječima opisuje macu Mirela M. koja se o njoj brine već dulje vrijeme.

– Obožava se maziti i družiti sa mnom. Slijedi me po kući kao mali pas, nisam to još do sada vidjela. I najbolji treneri pasa bi nam zavidjeli. Hoda priljubljena uz moju nogu, kad ja stanem, stane i ona bez da joj išta moram reći. Ako čučnem ili sjednem, odmah mi se uvali u krilo. Voli se i nositi u naručju i pritom mijesi šapicama po zraku. Zaigrana je, vedra i vesela. Naučena je na mačje i pseće društvo. S mačkama se super slaže, odmah prihvaća i one koje ne pozna i igra se s njima. Kod mene ima društvo kujice koju isto voli – govori Mirela o maci kojoj traži dom.

Miley je dobra kod veterinara, a bez problema se vozi u automobilu. Zdrava je, cijepljena protiv zaraznih bolesti i kastrirana. Ima oko tri godine. Ostale informacije možete pronaći na Facebook stranici Masni brkovi, a želite li udomiti Miley javite se u inbox.