'Ne vodite harangu protiv Pupovca, nije mi sugerirao nijednu riječ'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na brojne kritike iz Hrvatske na svoj govor za vrijeme obilježavanja Oluje u kojemu je rekao kako je "Adolf Hitler htio svijet bez Židova, Hrvatska je željela Hrvatsku bez Srba". Na događaju je uz njega bio saborski zastupnik Milorad Pupovac, koji je također izložen kritikama dijela javnosti.

- Naši odnosi nisu bili naročito topli i srdačni ne zbog odluke Srbije već zbog permanentnog vođenja politike protiv naše zemlje. Moja želja za boljim odnosima s Hrvatskom ostaje. Ja neću kukati zbog hajke koju tamo vode protiv mene. Sve što sam govorio, govorio sam na dostojanstven način... Imam drugu molbu za njih. Kad hoće - dobrodošli su u Srbiju, kad neće - ne moraju... Ja od razgovora s bilo kim tko dramatično drugačije misli ne bježim. Na ovu hajku i harangu koju provode po medijima, odgovaram mirnoćom i osmijehom. Molim da ne vode harangu protiv Milorada Pupovca jer mi nije pisao ni sugerirao nijednu riječ - rekao je Vučić, prenosi N1.

- Milijun puta sam griješio, rekao što nisam trebao. Sve što sam rekao u Bačkoj Palanci sam sam pisao, deset puta pročitao, ponovio bih to jedanaesti put. Da sam mogao pogledati u dan unaprijed na 5. kolovoza, još bih toga rekao - rekao je Vučić.

- Žao mi je što je netko ljut što sam nešto nazvao pogromom, podsjetio sve da je Nikola Tesla Srbin. Nema podataka da je ikada rekao ono o srpskom rodu i hrvatskoj domovini, to je komunistička izmišljotina. Tesle su strašno stradale od ustaškog režima. Da je Tesla bio u Lici u to vrijeme sasvim sigurno ne bi preživio, kao što nitko od njegovih nije preživio. Žao mi je što su to činjenice - rekao je Vučić.

Pod sloganom "Oluja je pogrom" u Bačkoj Palanci je u subotu navečer u nazočnosti državnog vrha Srbije, predstavnika vlasti Republike Srpske i patrijarha Irineja održan središnji komemorativni skup u povodu Dana sjećanja na stradale i izbjegle Srbe, koji se u Srbiji službeno i na državnoj razini obilježava u zadnjih pet godina.

- Večeras smo po prvi put u posljednjih nekoliko desetljeća okupili srpske političke predstavnike iz RS i BiH i Srbije i Hrvatske jer svi Krajišnici diljem svijeta trebaju znati da nisu sami - rekao je Vučić i naglasio da se obilježava "najstrašniji dan u našoj novijoj povijesti".

Izjavu je među ostalima osudio premijer Andrej Plenković rekavši da je to veliko pretjerivanje, ustvrdivši pritom kako se dobro zna da se rat vodio na teritoriju Hrvatske, a ne Srbije, da je Miloševićev velikosrpski režim izvršio agresiju na Hrvatsku i da je "Oluja" okončala okupaciju Hrvatske.

