Ne spremajte kišobrane: Nestabilan vikend pred nama, smjena sunca i kiše, a moguća i grmljavina

U subotu na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te uglavnom suho, prognozira meteorolog Dragoslav Dragojlović kakvo nas vrijeme danas očekuje. Više sunčanih razdoblja bit će u drugom dijelu dana. Vjetar povremeno umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 12 °C, a najviša dnevna između 21 i 23 °C.



Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti djelomice sunčano. Više oblaka prijepodne, kada ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar većinom slab. U Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, ponegdje uz malo kiše. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a sredinom dana i poslijepodne, uz umjeren razvoj oblaka, može biti kratkotrajnih pljuskova. Ujutro će uz obalu puhati mjestimice umjerena bura, a tijekom dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura zraka od 16 do 18 °C, uz obalu između 20 i 22 °C, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

djelomice sunčano, pa i sunčanije. U unutrašnjosti sredinom dana i poslijepodne uz umjeren i jak razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Puhat će umjeren, prema otvorenom moru mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, na moru između 10 i 13 °C, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 23 °C. I na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, uz prevladavajuće sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, prema otvorenom moru mjestimice i jak zapadni i sjeverozapadni."

U nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti uglavnom suho te djelomice sunčano, pa i sunčanije, uz manji porast temperature zraka. U utorak promjenjivo, mjestimice s kišom, pa i u obliku lokalnih pljuskova. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji će u ponedjeljak mjestimice biti i jak.

Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano i toplo. U utorak promjenjivo, na sjevernom i srednjem dijelu uz umjeren razvoj oblaka ponegdje kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren jugozapadnjak i jugo, koje će u utorak mjestimice biti jako.

