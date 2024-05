Danas promjenljivo oblačno, na Jadranu češća sunčana razdoblja

Nakon jučerašnje promjene vremena koja je stigla u Hrvatsku danas nas čeka promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom većinom u unutrašnjosti. Češća sunčana razdoblja očekuju se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 °C.

Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Oblačnije u Gorskoj Hrvatskoj uz povremenu kišu, a mjestimična kiša ili poneki pljusak mogući su i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 10 do 14, a najviša dnevna od 17 do 22, u gorskim krajevima malo niža.

